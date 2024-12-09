Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Trưởng nhóm Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Lion Mall, tầng 8, số 59 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook & Instagram với ngân sách phù hợp với sản phẩm.
Xây dựng, hoạch định chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của hoạt động kinh doanh của Công ty: truyền thông, thương hiệu, digital marketing....
Nghiên cứu thị trường, sản phẩm; phân tích các thông tin thị trường, khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh, đưa ra kế hoạch xây dựng và triển khai các chiến lược và mô hình MKT hợp lý cho từng thời điểm.
Thiết lập ngân sách MKT, quản lý, phân bổ ngân sách hoạt động MKT và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao và đảm bảo kinh doanh hiệu quả.
Phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng kỹ năng và tư duy tối ưu hiệu quả các hoạt động Digital Marketing.
Theo dõi và tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo.
Thực hiện báo cáo hiệu quả hoạt động định kỳ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 1990-2000
Ưu tiên ứng viên từng làm trade marketing, nhận diện thương hiệu.
Có kinh nghiệm mảng gíao dục trên 1 năm.
Có kinh nghiệm trên 2 năm ở vị trí tương đương
Có thêm kinh nghiệm quảng cáo các kênh khác (Google, Twitter, Tiktok...) là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, chịu áp lực tốt.
Có kinh nghiệm quản lý team Marketing tốt.

Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 - 25 triệu + PC + % hoa hồng (trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn)
Được sử dụng dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu các dịch vụ quầy bar, bể bơi,... trong chuỗi hệ thống.
Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ (Máy tính văn phòng).
Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm
Hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt, trà sữa miễn phí hàng ngày
Thời gian làm việc: T2 đến sáng T7, sáng 8h – 12h, chiều 1h30 – 5h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

