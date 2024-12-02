Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Xây dựng kế hoạch, chiến lược marketing cho đội nhóm để hoàn thành KPI.
Phát triển và triển khai các chiến lược nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty trên đa nền tảng (tiktok, facebook, Social Media, offline).
Quản lý đội ngũ Media: Tổ chức, giám sát và định hướng đội ngũ Media trong việc sản xuất nội dung đa dạng như video, hình ảnh, bài viết.
Triển khai các chiến dịch quảng bá: Lên kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, sự kiện, PR sản phẩm, quảng cáo.
Tối ưu hóa hiệu quả Marketing: Chạy ads, theo dõi, phân tích số liệu từ các chiến dịch và đưa ra phương án cải thiện hiệu quả.
Phối hợp với các phòng ban: Hỗ trợ đội kinh doanh, nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đồng bộ hóa thông điệp và mục tiêu.
Nghiên cứu, phân tích hành vi khách hàng, xu hướng ngành để đề xuất chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tiếng Trung thành thạo.
- Có it nhất 1-2 năm kinh nghiệm liên quan.
- Mạnh về ads các nền tảng FB, tiktok.
- Kinh nghiệm quản lý đội ngũ Media và triển khai các chiến dịch Marketing hiệu quả.
- Tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thị trường và công nghệ
- Ưu tiên ứng viên trong ngành F&B。
- Có laptop làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB: 15tr -20tr + thưởng(LCB thỏa thuận theo kinh nghiệm và trình độ)
Thời gian làm việc: 9h-18h, từ thứ 2-7, nghỉ trưa 1 tiếng.
Ăn trưa tại công ty, có người nấu ăn
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31 Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

