Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Trưởng nhóm Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 09

- Lk4, Khu liền kề 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

- Lên kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến lược truyền thông của tổ chức.
- Liên lạc và làm việc với các đối tác truyền thông, nhà báo, các đối tượng khách hàng để thực hiện các hoạt động truyền thông ngoại bộ một cách hiệu quả.
- Tổ chức các sự kiện truyền thông nội bộ và ngoại bộ, bao gồm lên kế hoạch, triển khai và quản lý các hoạt động.
- Đảm bảo rằng các hoạt động truyền thông và sự kiện được thực hiện đúng tiến độ và ngân sách.
- Đo lường hiệu quả các hoạt động truyền thông và sự kiện và lập báo cáo cho các bộ phận liên quan trong tổ chức.
- Ngoài ra, tùy thuộc vào yêu cầu và quy mô của tổ chức, trưởng bộ phận marketing cũng có thể phải thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến truyền thông và quảng bá sản phẩm, dịch vụ của tổ chức.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương tối thiểu 1 năm trở lên, ưu tiên ngành giáo dục.
- Kỹ năng lên kế hoạch và triển khai chiến lược truyền thông cho tổ chức.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng, đối tác truyền thông và nhà báo.
- Kỹ năng quản lý dự án và định hướng công việc một cách hiệu quả.
- Thuần thục các công cụ và phần mềm sử dụng trong hoạt động sản xuất tài nguyên media

Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

3.THU NHẬP:
Lương cứng: 12.000.000 – 18.000.000 vnd (deal theo năng lực) +Thưởng hiệu suất công việc + thưởng hoa hồng từ sale + phụ cấp
Lương cứng:
=> Tổng thu nhập: 18.000.000 – 25.000.000 vnđ/tháng
4. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Được cung cấp đầy đủ laptop, điện thoại, cùng các công cụ sản xuất nội dung khác của bộ phận Media như flycam, Canon 5D Mark IV, Canon 6D, Canon 700D, các loại lens,...
Phụ cấp ăn ca 30k/ngày, nếu làm ca tối.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được chọn nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần.
Thưởng hấp dẫn bao gồm:thưởng đạt hiệu suất công việc cao, thưởng tăng tốc theo tháng, năm.
Cơ hội được học tiếng Anh mỗi ngày
Lộ trình tăng lương hấp dẫn, review lương hàng năm.
Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại, để xe free,...
Đóng BHXH, ... đầy đủ.
Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Sinh nhật nhân viên, Company Trip, Team Building, Sinh nhật công ty, Sharing Day hàng quý, Tiệc cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 24N7B khu Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

