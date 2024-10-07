Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tuyển dụng & quản lý đội ngũ nhân sự team marketing (in-house và outsource). Xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing, tập trung vào mục tiêu truyền thông thương hiệu và thu lead cho kinh doanh. Quản lý và phát triển các kênh social như Facebook, Tiktok, Zalo. Xây dựng cộng đồng trên Facebook, Zalo. Theo dõi, đo lường & tối ưu hiệu quả hoạt động marketing. Tìm hiểu nhu cầu & hành vi khách hàng, phối hợp với các bộ phận khác nhằm cải tiến trải nghiệm sản phẩm. Mở rộng các kênh truyền thông chưa khai thác (nếu có).

Tuyển dụng & quản lý đội ngũ nhân sự team marketing (in-house và outsource).

Xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing, tập trung vào mục tiêu truyền thông thương hiệu và thu lead cho kinh doanh.

Quản lý và phát triển các kênh social như Facebook, Tiktok, Zalo. Xây dựng cộng đồng trên Facebook, Zalo.

Theo dõi, đo lường & tối ưu hiệu quả hoạt động marketing.

Tìm hiểu nhu cầu & hành vi khách hàng, phối hợp với các bộ phận khác nhằm cải tiến trải nghiệm sản phẩm.

Mở rộng các kênh truyền thông chưa khai thác (nếu có).

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành kinh tế khác. Có kinh nghiệm làm marketing từ 4 năm trở lên, có kinh nghiệm quản lý & phát triển đội nhóm marketing là lợi thế (không yêu cầu bắt buộc). Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển các kênh social (Facebook Group, Tiktok Channel, Youtube....). Có kinh nghiệm xây dựng content, khả năng sáng tạo nội dung tốt. Tư duy thẩm mỹ tốt, biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản để thiết kế/biên tập hình ảnh/video. Hiểu biết sâu rộng về các kênh/công cụ digital marketing phổ biến hiện nay như website, Facebook, Google... Tư duy logic, mạch lạc, rõ ràng & sáng tạo. Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng động, dám nghĩ dám làm. Có laptop cá nhân.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing hoặc các chuyên ngành kinh tế khác.

Có kinh nghiệm làm marketing từ 4 năm trở lên, có kinh nghiệm quản lý & phát triển đội nhóm marketing là lợi thế (không yêu cầu bắt buộc).

Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển các kênh social (Facebook Group, Tiktok Channel, Youtube....).

Có kinh nghiệm xây dựng content, khả năng sáng tạo nội dung tốt.

Tư duy thẩm mỹ tốt, biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản để thiết kế/biên tập hình ảnh/video.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh/công cụ digital marketing phổ biến hiện nay như website, Facebook, Google...

Tư duy logic, mạch lạc, rõ ràng & sáng tạo.

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, năng động, dám nghĩ dám làm.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết. Thu nhập: 17tr - 25tr (Lương cứng cố định 15 - 18tr + thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh). Lương tháng thứ 13, quà tặng, thưởng các dịp lễ, Tết. Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh. Có cơ chế thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng ngay khi ký hợp đồng thử việc. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định luật Lao động. Được học hỏi/phát triển trong một môi trường startup công nghệ tràn đầy nhiệt huyết, đề cao giá trị tập thể, tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết.

Thu nhập: 17tr - 25tr (Lương cứng cố định 15 - 18tr + thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh).

Lương tháng thứ 13, quà tặng, thưởng các dịp lễ, Tết. Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh.

Có cơ chế thu nhập và lộ trình thăng tiến rõ ràng ngay khi ký hợp đồng thử việc.

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định luật Lao động.

Được học hỏi/phát triển trong một môi trường startup công nghệ tràn đầy nhiệt huyết, đề cao giá trị tập thể, tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin