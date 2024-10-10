Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK7 - A, TT01, Khu nhà ở Him Lam, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho mảng đồ uống FnB . Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hàng tháng, quý và năm Phát triển nội dung marketing đa kênh: website, mạng xã hội, email, PR,... Quản lý và phát triển thương hiệu của chuỗi đồ uống. Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành đồ uống FnB . Quản lý và hướng dẫn nhóm marketing thực hiện các dự án Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mới

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho mảng đồ uống FnB .

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hàng tháng, quý và năm

Phát triển nội dung marketing đa kênh: website, mạng xã hội, email, PR,...

Quản lý và phát triển thương hiệu của chuỗi đồ uống.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành đồ uống FnB .

Quản lý và hướng dẫn nhóm marketing thực hiện các dự án

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mới

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Có kiến thức chuyên sâu về marketing, đặc biệt là digital marketing trong lĩnh vực đồ uống FnB . Kỹ năng quản lý nhóm và lãnh đạo tốt Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing và SEO Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop Kỹ năng viết content marketing và truyền thông hiệu quả Khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án tốt Tư duy chiến lược và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc Có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng/khách sạn là một lợi thế

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức chuyên sâu về marketing, đặc biệt là digital marketing trong lĩnh vực đồ uống FnB .

Kỹ năng quản lý nhóm và lãnh đạo tốt

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing và SEO

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop

Kỹ năng viết content marketing và truyền thông hiệu quả

Khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án tốt

Tư duy chiến lược và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng/khách sạn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực Thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường nhà hàng/khách sạn chuyên nghiệp Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực

Thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường nhà hàng/khách sạn chuyên nghiệp

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin