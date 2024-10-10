Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN

Trưởng nhóm Marketing

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK7

- A, TT01, Khu nhà ở Him Lam, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho mảng đồ uống FnB . Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hàng tháng, quý và năm Phát triển nội dung marketing đa kênh: website, mạng xã hội, email, PR,... Quản lý và phát triển thương hiệu của chuỗi đồ uống. Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành đồ uống FnB . Quản lý và hướng dẫn nhóm marketing thực hiện các dự án Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mới
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho mảng đồ uống FnB .
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hàng tháng, quý và năm
Phát triển nội dung marketing đa kênh: website, mạng xã hội, email, PR,...
Quản lý và phát triển thương hiệu của chuỗi đồ uống.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành đồ uống FnB .
Quản lý và hướng dẫn nhóm marketing thực hiện các dự án
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mới

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Có kiến thức chuyên sâu về marketing, đặc biệt là digital marketing trong lĩnh vực đồ uống FnB . Kỹ năng quản lý nhóm và lãnh đạo tốt Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing và SEO Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop Kỹ năng viết content marketing và truyền thông hiệu quả Khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án tốt Tư duy chiến lược và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc Có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng/khách sạn là một lợi thế
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về marketing, đặc biệt là digital marketing trong lĩnh vực đồ uống FnB .
Kỹ năng quản lý nhóm và lãnh đạo tốt
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing và SEO
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop
Kỹ năng viết content marketing và truyền thông hiệu quả
Khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án tốt
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng/khách sạn là một lợi thế

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực Thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường nhà hàng/khách sạn chuyên nghiệp Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực
Thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường nhà hàng/khách sạn chuyên nghiệp
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 47, Ngõ 87, Đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

