Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN
- Hà Nội: LK7
- A, TT01, Khu nhà ở Him Lam, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho mảng đồ uống FnB .
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hàng tháng, quý và năm
Phát triển nội dung marketing đa kênh: website, mạng xã hội, email, PR,...
Quản lý và phát triển thương hiệu của chuỗi đồ uống.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành đồ uống FnB .
Quản lý và hướng dẫn nhóm marketing thực hiện các dự án
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mới
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho mảng đồ uống FnB .
Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hàng tháng, quý và năm
Phát triển nội dung marketing đa kênh: website, mạng xã hội, email, PR,...
Quản lý và phát triển thương hiệu của chuỗi đồ uống.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong ngành đồ uống FnB .
Quản lý và hướng dẫn nhóm marketing thực hiện các dự án
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, dịch vụ khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng mới
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức chuyên sâu về marketing, đặc biệt là digital marketing trong lĩnh vực đồ uống FnB .
Kỹ năng quản lý nhóm và lãnh đạo tốt
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing và SEO
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop
Kỹ năng viết content marketing và truyền thông hiệu quả
Khả năng lập kế hoạch và quản lý dự án tốt
Tư duy chiến lược và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc
Có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng/khách sạn là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực
Thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường nhà hàng/khách sạn chuyên nghiệp
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI