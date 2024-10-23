Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty cổ phần điện tử 179
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty cổ phần điện tử 179

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty cổ phần điện tử 179

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Tây Trà, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Điều phối và chịu trách nhiệm hoạt động của bộ phận Marketing. Xây dựng mục tiêu, lên kế hoạch marketing Giám sát, đánh giá, đo lường hiệu quả chiến dịch marketing. Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo.... Phối hợp với bộ phận Sales để đảm bảo triển khai các chiến lược marketing bán hàng theo đúng mục tiêu và hiệu quả. Thực hiện nghiên cứu thị trường thường xuyên và cập nhật các lĩnh vực chủ đề có liên quan. Báo cáo chỉ số hoạt động Phân tích và đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing, đưa ra các đề xuất cải tiến.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh. Độ tuổi: Từ 26 Tuổi Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Marketing/ Marketing Leader/ Team Leader MKT Sử dụng thành thạo các công cụ chạy quảng cáo Google Ads, Facebook ads, phân tích và đo lường hiệu quả quảng cáo. Có khả năng xây dựng và quản lý đội nhóm. Kỹ năng thuyết trình, phản biện trước công chúng. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt. Kỹ năng viết bài và tạo nội dung sáng tạo, hấp dẫn. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty cổ phần điện tử 179 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 12 - 20 triệu (có thể deal theo năng lực trong quá trình phỏng vấn) Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở và có nhiều cơ hội thăng tiến Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Thưởng các dip lễ lớn 30.4, 2.9, tết dương, tết âm Thưởng tháng 13, thưởng tết âm theo hiệu quả công việc. Du lịch hằng năm toàn công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần điện tử 179

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 82 Tây Trà - P.Trần Phú - Q. Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

