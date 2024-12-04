Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho thương hiệu thời trang của công ty

Lập kế hoạch, quản lý và phân bổ ngân sách marketing hiệu quả

Phát triển và quản lý các chiến dịch marketing đa kênh, bao gồm digital marketing, content marketing và truyền thông

Lãnh đạo và phát triển đội ngũ marketing, phân công công việc và đảm bảo hiệu suất cao

Phân tích xu hướng thị trường thời trang, hành vi khách hàng để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp

Quản lý thương hiệu, xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu thời trang nhất quán trên các kênh

Tối ưu hóa SEO và quảng cáo online để tăng lưu lượng truy cập và chuyển đổi

Thiết lập KPIs và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing, đề xuất cải tiến liên tục

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh để đảm bảo các mục tiêu marketing hỗ trợ mục tiêu kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Cần có kiến thức vững chắc về marketing và khả năng lãnh đạo.

Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực thời trang.

Có kiến thức sâu rộng về digital marketing, content marketing và các kỹ thuật SEO.

Kỹ năng quản lý dự án và lãnh đạo nhóm xuất sắc.

Khả năng lập kế hoạch chiến lược và tư duy phân tích tốt.

Hiểu biết về thị trường thời trang và xu hướng marketing trong ngành.

Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ marketing và phân tích dữ liệu.

Có kinh nghiệm sử dụng Photoshop hoặc các công cụ thiết kế khác là một lợi thế.

Khả năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.

Tư duy sáng tạo và khả năng đổi mới trong marketing.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Thưởng theo hiệu suất công việc và đóng góp vào sự phát triển của công ty

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường thời trang năng động

Quà vào các ngày lễ, sinh nhật,...

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Mua hàng chiết khấu các thương hiệu phân phối

Cơ hội tiếp xúc với xu hướng mới nhất trong ngành thời trang và marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

