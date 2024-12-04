Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

Trưởng nhóm Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1 ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing tổng thể cho thương hiệu thời trang của công ty
Lập kế hoạch, quản lý và phân bổ ngân sách marketing hiệu quả
Phát triển và quản lý các chiến dịch marketing đa kênh, bao gồm digital marketing, content marketing và truyền thông
Lãnh đạo và phát triển đội ngũ marketing, phân công công việc và đảm bảo hiệu suất cao
Phân tích xu hướng thị trường thời trang, hành vi khách hàng để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp
Quản lý thương hiệu, xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu thời trang nhất quán trên các kênh
Tối ưu hóa SEO và quảng cáo online để tăng lưu lượng truy cập và chuyển đổi
Thiết lập KPIs và đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing, đề xuất cải tiến liên tục
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh để đảm bảo các mục tiêu marketing hỗ trợ mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cần có kiến thức vững chắc về marketing và khả năng lãnh đạo.
Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực thời trang.
Có kiến thức sâu rộng về digital marketing, content marketing và các kỹ thuật SEO.
Kỹ năng quản lý dự án và lãnh đạo nhóm xuất sắc.
Khả năng lập kế hoạch chiến lược và tư duy phân tích tốt.
Hiểu biết về thị trường thời trang và xu hướng marketing trong ngành.
Kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ marketing và phân tích dữ liệu.
Có kinh nghiệm sử dụng Photoshop hoặc các công cụ thiết kế khác là một lợi thế.
Khả năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc.
Tư duy sáng tạo và khả năng đổi mới trong marketing.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Thưởng theo hiệu suất công việc và đóng góp vào sự phát triển của công ty
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường thời trang năng động
Quà vào các ngày lễ, sinh nhật,...
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Mua hàng chiết khấu các thương hiệu phân phối
Cơ hội tiếp xúc với xu hướng mới nhất trong ngành thời trang và marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, Ngõ 1 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

