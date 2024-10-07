Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nhựa Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm CN La Phù - Hoài Đức - Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Quản lý team marketing online từ quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất.

- Nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thị trường và bán hàng để xây dựng, phát triển các chiến lược, chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty qua nhiều kênh: Mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo...

- Triển khai các chiến dịch tiếp thị và đánh giá hiệu suất, làm báo cáo.

- Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý các kênh bán hàng của Công ty tối ưu chi phí.

- Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí một cách hợp lý.

- Giám sát và phê duyệt các báo cáo, tài liệu marketing, các ấn phẩm quảng cáo, các bảng đánh giá...

- Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.

- Phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng.

- Đảm bảo được doanh số từ hoạt động marketing

- Các công việc khác có liên quan đến hoạt động marketing được giao bởi Ban Giám đốc trong từng thời điểm (nếu có)

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng phân tích và lên kế hoạch.

- Làm việc cường độ, áp lực cao; đáp ứng chỉ tiêu doanh thu.

- Có kiến thức về sản phẩm, dịch vụ.

- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads. Sáng

tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.

- Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp hay nhất trong marketing

- Năng động, nhiệt tình, trung thực.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nhựa Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số (Trung bình đạt 20 - 25 triệu/tháng);

- Thưởng: Thưởng doanh thu quý, thưởng các ngày Lễ, Tết.

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty

- Phúc lợi: Chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, chế độ dành cho con CBNV

- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nhựa Phú Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin