Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 27 Triệu

Mức lương 19 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 19 - 27 Triệu

- Nghiên cứu xu hướng Media trên mạng xã hội của ngành, thị trường, đối thủ. Nghiên cứu thói quen, sở thích, insight khách hàng, đối thủ để tăng sự trải nghiệm nguời dùng.

- Thiết lập mục tiêu kế hoạch hành động cho đội nhóm/cá nhân hàng tháng/quý theo đúng yêu cầu của GĐ MKT Và BGĐ

- Thiết lập mục tiêu kế hoạch sáng tạo nội dung Video/Hình ảnh cho các thương hiệu của công ty

- Kết hợp cùng bộ phận để bổ sung, góp ý về kịch bản, nội dung cho phù hợp với mục tiêu & chiến lược của Ban Giám Đốc

- Xây dựng/thiết lập kịch bản/ Storyboard cho các nội dung truyền thông định kỳ.

- Tuyển dụng mới - tuyển dụng thay thế đối với các nhân sự yếu kém. Đào tạo & huấn luyện - kèm cặp và hỗ trợ nhân sự dưới quyền.

- Xây dựng/rà soát ngân sách phục vụ hoạt động Quay/dựng.

- Đề xuất/cố vấn Trưởng Phòng chân dung khách hàng phù hợp với định hướng chiến lược, mục tiêu của thương hiệu phụ trách.

- Trực tiếp thực hiện công việc chi tiết cùng đội ngũ nhân sự trong team.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc MKT/BOD về tiến trình và kết quả công việc.

Với Mức Lương 19 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí - truyền thông

- Kinh nghiệm: 2 -3 năm kinh nghiệm vị trí Media Leader hoặc vị trí tương đương. Ưu tiên từng làm việc trong lĩnh thẩm mỹ viện, làm đẹp

- Có kỹ năng quản lý đội nhóm từ 4 – 6 thành viên

- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (Google Analytics, NetInsight, WebTrends..).

- Hiểu biết về khủng hoảng truyền thông

- Có mối quan hệ tốt với các cơ quan báo chí, truyền thông

- Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt, nhạy bén với các xu hướng của thị trường

- Chủ động và biết sắp xếp trong công việc. Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, chịu được áp lực công việc, năng động và không ngại thay đổi.

Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo.

- Được tạo điều kiện phát triển năng lực chuyên môn cũng như các kỹ năng làm việc

- Lương từ 19 - 27 triệu theo năng lực, kinh nghiệm ứng viên

- Được đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành, được nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của BLLĐ

- Được hưởng chính sách phúc lợi và chế độ đãi ngộ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

- Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước nâng cao nghiệp vụ. Được làm việc trực tiếp với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, marketing.

- Được tham gia các chương trình Team Building, nghỉ mát trong và ngoài nước hàng năm.

- Cơ hội được sử dụng các dịch vụ làm đẹp theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang

