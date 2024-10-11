Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Trưởng nhóm Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo của phòng Marketing
Xây dựng kế hoạch quảng cáo định kỳ tuần/tháng trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến căn cứ theo mục tiêu kinh doanh; Theo dõi và điều chỉnh nội dung của chiến dịch quảng cáo; Quản lý việc chuẩn bị tài khoản quảng cáo Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý và hiệu quả theo từng kênh; Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ quảng cáo mới để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.
Xây dựng kế hoạch quảng cáo định kỳ tuần/tháng trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến căn cứ theo mục tiêu kinh doanh;
Theo dõi và điều chỉnh nội dung của chiến dịch quảng cáo;
Quản lý việc chuẩn bị tài khoản quảng cáo
Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý và hiệu quả theo từng kênh;
Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ quảng cáo mới để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.
2. Quản lý hoạt động chung của nhóm Digital Marketing
Tổ chức đào tạo, giám sát kế hoạch công việc của các nhân sự trong team; Đánh giá về hiệu quả hoạt động của nhân sự; Tham gia công tác tuyển dụng để tuyển chọn nhân sự phù hợp về năng lực và văn hóa đội ngũ; Báo cáo kết quả công việc chung của nhóm.
Tổ chức đào tạo, giám sát kế hoạch công việc của các nhân sự trong team;
Đánh giá về hiệu quả hoạt động của nhân sự;
Tham gia công tác tuyển dụng để tuyển chọn nhân sự phù hợp về năng lực và văn hóa đội ngũ;
Báo cáo kết quả công việc chung của nhóm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 1993-1999 tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan Có từ 3 năm kinh nghiệm chạy ads trực tiếp và tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm teamlead Đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngành TPCN, Mẹ & bé, sữa.. Am hiểu các kiến thức chung về Digital Marketing Kỹ năng chạy quảng cáo trên đa nền tảng FB, Tiktok, GG, Youtube Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và đo lường hiệu quả Kỹ năng quản lý, đào tạo nhân sự team
Nam/nữ, tuổi từ 1993-1999 tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan
Có từ 3 năm kinh nghiệm chạy ads trực tiếp và tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm teamlead
Đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngành TPCN, Mẹ & bé, sữa..
Am hiểu các kiến thức chung về Digital Marketing
Kỹ năng chạy quảng cáo trên đa nền tảng FB, Tiktok, GG, Youtube
Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và đo lường hiệu quả
Kỹ năng quản lý, đào tạo nhân sự team

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp + 20% mức hoa hồng của team (3NS) + 50% chi phí quảng cáo cá nhân tiết kiệm được. Thu nhập: 20.000.000-30.000.0000d hoặc hơn Cơ chế % chi phí quảng cáo ( hưởng 50% chi phí quảng cáo tiết kiệm, mức trần tối đa 65% với FB, 45% với Tiktok, không rào ngân sách quảng cáo. Cơ chế siêu hấp dẫn trên thị trường) Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng Thưởng tháng lương thứ 13,14,15 Review tăng lương cố định 2 lần/năm Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...) Sản phẩm nhập khẩu từ Úc chính hãng uy tín, phân phối độc quyền.
Lương cứng + Phụ cấp + 20% mức hoa hồng của team (3NS) + 50% chi phí quảng cáo cá nhân tiết kiệm được.
Thu nhập: 20.000.000-30.000.0000d hoặc hơn
Cơ chế % chi phí quảng cáo ( hưởng 50% chi phí quảng cáo tiết kiệm, mức trần tối đa 65% với FB, 45% với Tiktok, không rào ngân sách quảng cáo. Cơ chế siêu hấp dẫn trên thị trường)
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
30.000
150.000
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Sản phẩm nhập khẩu từ Úc chính hãng uy tín, phân phối độc quyền.
Về các cơ hội phát triển:
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ. Quỹ đào tạo Marketing 300 triệu/năm
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.
Quỹ đào tạo Marketing 300 triệu/năm
Về môi trường và con người:
Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) ngày yêu thương siêu thú vị định kỳ hàng tháng Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party.. Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc) Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free đầy đủ Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN) Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị. BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.
Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) ngày yêu thương siêu thú vị định kỳ hàng tháng
Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..
Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc)
Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free đầy đủ
Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.
BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-marketing-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job211067
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Daiichi Group
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC CHIP CHIP
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nhựa Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Nhựa Phú Thái
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH PLYWOOD HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH PLYWOOD HƯNG PHÁT
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tập đoàn GTG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH - BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE - CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÍN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ DIPO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty cổ phần Zholding
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần điện tử 179
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ DZ Group
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 27 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
19 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MAO MAO XIONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MAO MAO XIONG
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI GNC
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế An Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế An Châu
13 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ELKAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NỘI THẤT ELKAY
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ PHÚC AN
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm