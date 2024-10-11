Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo của phòng Marketing

Xây dựng kế hoạch quảng cáo định kỳ tuần/tháng trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến căn cứ theo mục tiêu kinh doanh;

Theo dõi và điều chỉnh nội dung của chiến dịch quảng cáo;

Quản lý việc chuẩn bị tài khoản quảng cáo

Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý và hiệu quả theo từng kênh;

Nghiên cứu và ứng dụng các công cụ quảng cáo mới để mở rộng tệp khách hàng tiềm năng.

2. Quản lý hoạt động chung của nhóm Digital Marketing

Tổ chức đào tạo, giám sát kế hoạch công việc của các nhân sự trong team;

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của nhân sự;

Tham gia công tác tuyển dụng để tuyển chọn nhân sự phù hợp về năng lực và văn hóa đội ngũ;

Báo cáo kết quả công việc chung của nhóm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 1993-1999 tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan

Có từ 3 năm kinh nghiệm chạy ads trực tiếp và tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm teamlead

Đã có kinh nghiệm làm việc trong các ngành TPCN, Mẹ & bé, sữa..

Am hiểu các kiến thức chung về Digital Marketing

Kỹ năng chạy quảng cáo trên đa nền tảng FB, Tiktok, GG, Youtube

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai và đo lường hiệu quả

Kỹ năng quản lý, đào tạo nhân sự team

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp + 20% mức hoa hồng của team (3NS) + 50% chi phí quảng cáo cá nhân tiết kiệm được.

Thu nhập: 20.000.000-30.000.0000d hoặc hơn

Cơ chế % chi phí quảng cáo ( hưởng 50% chi phí quảng cáo tiết kiệm, mức trần tối đa 65% với FB, 45% với Tiktok, không rào ngân sách quảng cáo. Cơ chế siêu hấp dẫn trên thị trường)

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Sản phẩm nhập khẩu từ Úc chính hãng uy tín, phân phối độc quyền.

Về các cơ hội phát triển:

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ.

Quỹ đào tạo Marketing 300 triệu/năm

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) ngày yêu thương siêu thú vị định kỳ hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc)

Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free đầy đủ

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

