Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty cổ phần Zholding
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty cổ phần Zholding

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty cổ phần Zholding

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung, thiết kế hình ảnh, video, chạy quảng cáo trên kênh Facebook.
- Chịu trách nhiệm quản lý các chiến dịch chạy quảng cáo và quản lý ngân sách MKT
- Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu cũng như tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
- Nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng thị trường để đưa ra các ý tưởng, bài quảng cáo phù hợp.
- Báo cáo kết quả chạy quảng cáo theo ngày, theo tháng của team.
- Tuyển dụng và đào tạo đội nhóm và quản lý team.
- Định hướng chiến lược, kế hoạch, giải pháp và các hoạt động của team được phân bổ trong cả ngắn hạn và dài.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, từng làm trưởng nhóm marketing từ 6 tháng trở lên là lợi thế.
- Thành thạo trong việc lập kế hoạch, tạo và triển khai chiến dịch tiếp thị.
- Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.
- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
- Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.

Tại Công ty cổ phần Zholding Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 15.000.000 + Thưởng doanh số cá nhân + nhóm. Thu nhập trung bình từ 20 - 50+++tr/tháng
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;
- Được tham gia các khóa đào tạo phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ
- Được hưởng chế độ Bảo hiểm sức khỏe theo quy - định
- Được tham gia vào các hoạt động: du lịch hàng năm, team building theo quý, Party, sinh nhật hàng tháng...
- Happy time hàng ngày; trà, coffee, hoa quả free...
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Leader -> Quản lý -> Tách nhánh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Zholding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Zholding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: R4 - Royal City - 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

