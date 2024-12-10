Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM
- Hà Nội: Số nhà 53 ngách 313/12 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản trị và phát triển hệ thống Marketing trên các kênh mạng xã hội, website;
Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing và triển khai theo từng giai đoạn và báo cáo để có những điều chỉnh thường xuyên, hợp lý và đúng thời điểm
Triển khai công cụ Marketing và báo cáo hiệu quả thực hiện;
Nghiên cứu, phân tích đối thủ cạnh tranh ,nguồn khách, đối tượng khách hàng tiềm năng, xu hướng thị trường
Quản lý và phân công công việc cho các thành viên trong team.
Xây dựng, duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác, truyền thông và quảng cáo.
Đào tạo nhân viên, cộng tác viên trong nhóm.
Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm trong ngành FnB (ưu tiên chuỗi nhà hàng)
Có tư duy chiến lược, phân tích, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian;
Có kỹ năng lập kế hoạch, phân chia công việc, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá, nắm bắt xu thế thị trường.
Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 15tr-20tr
Làm việc trong môi trường hoà đồng, sếp dễ tính
Hưởng các chế độ theo Luật lao động và quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI