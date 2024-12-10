Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 53 ngách 313/12 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản trị và phát triển hệ thống Marketing trên các kênh mạng xã hội, website;

Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing và triển khai theo từng giai đoạn và báo cáo để có những điều chỉnh thường xuyên, hợp lý và đúng thời điểm

Triển khai công cụ Marketing và báo cáo hiệu quả thực hiện;

Nghiên cứu, phân tích đối thủ cạnh tranh ,nguồn khách, đối tượng khách hàng tiềm năng, xu hướng thị trường

Quản lý và phân công công việc cho các thành viên trong team.

Xây dựng, duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác, truyền thông và quảng cáo.

Đào tạo nhân viên, cộng tác viên trong nhóm.

Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm trong ngành FnB (ưu tiên chuỗi nhà hàng)

Có tư duy chiến lược, phân tích, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian;

Có kỹ năng lập kế hoạch, phân chia công việc, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá, nắm bắt xu thế thị trường.

Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm tốt, chăm chỉ, nhiệt tình, hòa đồng và có trách nhiệm trong công việc;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia teambuilding hàng năm, các hoạt động vui chơi trong nội bộ công ty

Mức lương: 15tr-20tr

Làm việc trong môi trường hoà đồng, sếp dễ tính

Hưởng các chế độ theo Luật lao động và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IYC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin