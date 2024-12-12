Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT4, lô 21 Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing dài hạn và ngắn hạn để thu hút khách hàng và tăng doanh số bán hàng, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, và xác định các kênh tiếp thị hiệu quả như truyền thông xã hội, quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến, và quan hệ công chúng
- Đảm bảo rằng nội dung marketing (bao gồm bài viết, hình ảnh, video) phản ánh đúng văn hóa và giá trị của công ty và hướng dẫn chiến lược tiếp thị
- Thực hiện, theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo. Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường hiệu suất và điều chỉnh kế hoạch
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng thông qua các chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng để tăng trưởng doanh số và tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng
- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như bộ phận bán hàng và tài chính để đảm bảo rằng các hoạt động tiếp thị hỗ trợ mục tiêu chung của công ty.
- Theo dõi và đánh giá xu hướng trong ngành du lịch như điều kiện thị trường, sở thích của khách hàng, và công nghệ mới
- Tham gia vào quá trình phát triển các gói sản phẩm du lịch mới dựa trên nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu rõ cách vận hành các kênh Socail (facebook, instagram, tiktok, google ads, email,..)
- Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh gia tiến độ chiến dịch.
- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng lãnh đạo.
- Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc
- Tinh thần nhiệt huyết, giàu năng lượng, không ngại thử thách.
- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
- Có kỹ năng phân tích thị trường, cập nhật xu hướng mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tháng 15- 18 triệu
- Làm việc trong môi trường năng động, cởi mở
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (Du lịch, nghỉ phép, thưởng lễ Tết, liên hoan hàng tháng)
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT4, Lô 21 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

