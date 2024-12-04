Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MAO MAO XIONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 - N7B KĐT Trung Hòa, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1. Nhiệm vụ chính:

• Quản lý đội ngũ Sale & Marketing. Đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng nhân sự.

• Nghiên cứu và phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.

• Xây dựng kế hoạch Marketing (tháng, quý, năm) và ngân sách thực hiện cho các hoạt động. Triển khai kế hoạch và ngân sách hiệu quả

• Xây dựng nội dung, phát triển và triển khai các sự kiện, chiến dịch quảng cáo truyền thông trên các kênh như Facebook, Website, và Fanpage,...

• Phối hợp và tổ chức các chương trình đào tạo và tái đào tạo nhân sự của nhóm.

2. Báo cáo và phân tích:

• Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh, hiệu quả chiến dịch Marketing định kỳ cho lãnh đạo công ty.

• Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình kinh doanh và tăng trưởng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có laptop cá nhân để làm việc.

- Có thể làm xoay ca;

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Ưu tiên các bạn có thể làm lâu dài.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

+ Thứ 2 đến thứ 6: Ca 8g30-17g30 hoặc 13g30-21g00

+ Thứ 7, CN: chia ca để trực khi có lớp học.

Tại CÔNG TY TNHH MAO MAO XIONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cứng + KPIs doanh số + Các khoản phụ cấp, Tổng thu nhập TB từ 15 - 30 triệu (Có thể hơn tùy theo năng lực)

- Được cung cấp data khách hàng;

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn dành cho nhân viên tư vấn.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi của công ty: Được đóng BHXH, đi du lịch/team building, thưởng lễ/Tết, lương tháng 13...

- Môi trường năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc;

- Được cấp thiết bị cần thiết phục vụ công việc theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAO MAO XIONG

