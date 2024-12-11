Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Hoạch định chiến lược Marketing theo định hướng kinh doanh của Ban lãnh đạo

Xây dựng kế hoạch Marketing (tháng, quý, năm) và ngân sách thực hiện cho các hoạt động và báo cáo để có những điều chỉnh thường xuyên, hợp lý và đúng thời điểm

Quản trị, lên kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing online (Facebook ads, Google ads, SEO,...)

Theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, sử dụng các chỉ số đánh giá để tối ưu hóa chiến lược Marketing.

Quản lý team: đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự team marketing, cộng tác viên trong nhóm

Xây dựng, duy trì tốt các mối quan hệ với đối tác, truyền thông và quảng cáo

Nghiên cứu, phân tích đối thủ cạnh tranh ,nguồn khách, đối tượng khách hàng tiềm năng, xu hướng thị trường

Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về mảng sim số viễn thông)

Có kinh nghiệm quản lý & phát triển đội nhóm marketing là lợi thế

Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển các kênh social (Facebook Group, Tiktok, Youtube....).

Thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, SEO,...

Quản lý và phân bổ ngân sách marketing hiệu quả. Đo lường, phân tích, và điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất.

Có kỹ năng lập kế hoạch, phân chia công việc, triển khai thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá, nắm bắt xu thế thị trường.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 18.000.000 - 25.000.0000 + thưởng % Theo doanh số

Lương cứng:

- Thưởng Lễ tết, Lương tháng thứ 13

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau khi hết thử việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin