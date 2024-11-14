Tuyển Trưởng Nhóm Sale thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Trưởng Nhóm Sale thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý và điều phối hoạt động của nhóm Sale admin
Xây dựng kế hoạch công việc và phân bổ nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm
Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc
Theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của nhóm
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và các bộ phận liên quan
Quản lý và tối ưu hóa quy trình xử lý đơn hàng
Điều phối kho hàng, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng cho việc giao hàng
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc
Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của nhóm cho cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan
Kỹ năng quản lý công việc tốt, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Khả năng xây dựng và phát triển đội nhóm
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng
Khả năng bao quát công việc, nắm bắt vấn đề nhanh chóng
Hiểu biết về quy trình quản lý kho hàng và logistics
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp Lễ, Tết
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
8h - 17h (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ trưa 1,5 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Công ty TNHH DVTM Hoàng Bình

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

