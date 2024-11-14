Tuyển Trưởng Nhóm Sale thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121B Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Quản lý và điều phối hoạt động của nhóm Sale admin

Xây dựng kế hoạch công việc và phân bổ nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm

Đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc

Theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu suất làm việc của nhóm

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và các bộ phận liên quan

Quản lý và tối ưu hóa quy trình xử lý đơn hàng

Điều phối kho hàng, đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng cho việc giao hàng

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc

Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của nhóm cho cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan

Kỹ năng quản lý công việc tốt, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Khả năng xây dựng và phát triển đội nhóm

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng

Khả năng bao quát công việc, nắm bắt vấn đề nhanh chóng

Hiểu biết về quy trình quản lý kho hàng và logistics

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp Lễ, Tết

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

8h - 17h (từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ trưa 1,5 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển

