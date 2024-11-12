Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, thu thập thông tin khách hàng
Liên lạc, tiếp cận và chào hàng khu chợ thuốc Quận 5, và các phòng khám đông y tại HCM
Xây dựng phương án hợp tác, phát triển kinh doanh
Đàm phán (giá, chi phí, phương thức vận chuyển, chỉ tiêu chất lượng, điều khoản thanh toán,..); xúc tiến ký kết hợp đồng
Tổ chức các chương trình, hoạt động thúc đẩy kinh doanh
Nghiên cứu thị trường
Phối hợp với bộ phận chứng từ hoàn thiện thủ tục giao nhận, thanh toán
Tiếp nhận, xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Quản lý quan hệ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 22-40 tuổi
Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành dược. Am hiểu về dược liệu, cao dược liệu, các vị thuốc cổ truyền....
Trung thực, có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc, hòa đồng với đồng nghiệp.
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương
Kỹ năng: phân tích, giải quyết vấn đề; đánh giá và đưa ra quyết định; kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực/kinh nghiệm (Không giới hạn)
Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh
Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Xét tăng lương định kỳ - Nghỉ mát du lịch, team building, CLB

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 đường Trần Phú - Phường Mộ Lao - Quận Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

