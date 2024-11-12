Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Tìm kiếm, thu thập thông tin khách hàng

Liên lạc, tiếp cận và chào hàng khu chợ thuốc Quận 5, và các phòng khám đông y tại HCM

Xây dựng phương án hợp tác, phát triển kinh doanh

Đàm phán (giá, chi phí, phương thức vận chuyển, chỉ tiêu chất lượng, điều khoản thanh toán,..); xúc tiến ký kết hợp đồng

Tổ chức các chương trình, hoạt động thúc đẩy kinh doanh

Nghiên cứu thị trường

Phối hợp với bộ phận chứng từ hoàn thiện thủ tục giao nhận, thanh toán

Tiếp nhận, xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Quản lý quan hệ khách hàng.

Độ tuổi: từ 22-40 tuổi

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên, ưu tiên chuyên ngành dược. Am hiểu về dược liệu, cao dược liệu, các vị thuốc cổ truyền....

Trung thực, có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc, hòa đồng với đồng nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương

Kỹ năng: phân tích, giải quyết vấn đề; đánh giá và đưa ra quyết định; kỹ năng giao tiếp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn tương xứng với năng lực/kinh nghiệm (Không giới hạn)

Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh

Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Xét tăng lương định kỳ - Nghỉ mát du lịch, team building, CLB

