Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Trần Quý Kiên, p. Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý hoạt động hàng ngày của đội ngũ chăm sóc khách hàng, đảm bảo vận hành hiệu quả;

Xây dựng và tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao chất lượng dịch vụ;

Giám sát dữ liệu dịch vụ khách hàng, phân tích vấn đề và đề xuất các biện pháp cải thiện;

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên chăm sóc khách hàng, nâng cao trình độ nghiệp vụ;

Xử lý các vấn đề cquan trọng của khách hàng và các tình huống khẩn cấp, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan và 1 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ;

Có thể giao tiếp bằng tiếng Trung;

Nắm vững quy trình dịch vụ khách hàng, có khả năng tổ chức và điều phối tốt;

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng giải quyết vấn đề tốt;

Khả năng phân tích dữ liệu tốt, có thể dựa trên dữ liệu đưa ra các giải pháp tối ưu dịch vụ;

Khả năng chịu áp lực cao, có thể đáp ứng các yêu cầu khách hàng phức tạp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25.000.000 VND – 30.000.000 VND ( bao gồm Lương cơ bản 25.000.000 VND + phụ cấp, chuyên cần, KPI)

Phụ cấp cơm trưa

Chế độ nghỉ phép, ngày lễ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Có cơ hội phát triển kỹ năng và kinh nghiệm

Được tham gia nhiều khóa đào tạo về kỹ năng chuyên môn do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin