Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39 Đào Trí phường Phú Thuận, Quận 7, HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống chăm sóc khách hàng trực tuyến trên các nền tảng như Facebook, Zalo, Hotline, Website, đảm bảo cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hiệu quả, góp phần nâng cao trải nghiệm và giữ chân khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực phụ kiện ô tô như: đèn tăng sáng, màn hình ô tô, cảm biến áp suất lốp, phim cách nhiệt, camera hành trình,...
Xây dựng và triển khai chiến lược CSKH online
Quản lý và vận hành các kênh chăm sóc khách hàng
Quản lý và đào tạo đội ngũ CSKH
Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng
Phát triển hệ thống CRM và chăm sóc khách hàng tự động
Báo cáo và phân tích hiệu quả hoạt động CSKH online

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm quản lý chăm sóc khách hàng online trong ngành phụ kiện ô tô hoặc lĩnh vực tương đương.
Hiểu biết sâu về các sản phẩm như đèn tăng sáng, màn hình ô tô, cảm biến áp suất lốp, phim cách nhiệt, camera hành trình.
Kinh nghiệm làm việc với các nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến và CRM.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và đào tạo nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống nhanh nhạy.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như CRM, chatbot, social media analytics.
Am hiểu về kỹ thuật sản phẩm, khả năng tư vấn trực tuyến hiệu quả.
Tinh thần phục vụ khách hàng, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 15 triệu (thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng lễ tết, thưởng lương T13, thưởng hiếu hỉ, sinh nhật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Review hiệu xuất, đánh giá xét tăng lương định kỳ hằng năm
Được hỗ trợ học phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn
Có cơ hội được hỗ trợ nơi ở không tốn phí tại River Panorama

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH XNK MT GROUP CN MIỀN BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, tòa nhà Century Tower, 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

