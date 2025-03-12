Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TOPASIA LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TOPASIA LOGISTICS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Robot, 308
- 308C Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, TPHCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn hóa quy trình bộ phận;
Quản lý và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan tới khách hàng;
Giám sát, kiểm duyệt, phê duyệt hợp đồng, khách hàng, công nợ trên hệ thống công ty;
Xây dựng mối quan hệ với cấp trên, các phòng ban khác, báo cáo tình hình công việc kịp thời;
Phân công, chỉ đạo, đào tạo nhân viên bộ phận;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong ngành logistics 5 năm trở lên;
Tiếng Trung lưu loát;
Kỹ năng đàm phán, ra quyết định, xử lý vấn đề nhanh;
Khả năng quản lý, lãnh đạo điều hành;
Tâm lý vững, chịu được áp lực cao trong công việc;
Nắm rõ kiến thức cơ bản kinh doanh ngành giao nhận vận tải, hiểu biết về mô hình kinh doanh giao nhận vận tải;
Có kiến thức về ngành Forwarder, hiểu rõ luật liên quan đến quản lý thị trường của quốc gia và địa phương, quy định và các chế độ quản lý của nội bộ công ty.
Tại CÔNG TY TNHH TOPASIA LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng xứng đáng với năng lực + phụ cấp;
Thưởng lễ/Tết/sinh nhật, lương tháng 13;
Xét tăng lương định kỳ hàng năm;
Chế độ bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPASIA LOGISTICS
