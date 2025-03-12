Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TOPASIA LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Robot, 308 - 308C Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, TPHCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn hóa quy trình bộ phận;

Quản lý và hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan tới khách hàng;

Giám sát, kiểm duyệt, phê duyệt hợp đồng, khách hàng, công nợ trên hệ thống công ty;

Xây dựng mối quan hệ với cấp trên, các phòng ban khác, báo cáo tình hình công việc kịp thời;

Phân công, chỉ đạo, đào tạo nhân viên bộ phận;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong ngành logistics 5 năm trở lên;

Tiếng Trung lưu loát;

Kỹ năng đàm phán, ra quyết định, xử lý vấn đề nhanh;

Khả năng quản lý, lãnh đạo điều hành;

Tâm lý vững, chịu được áp lực cao trong công việc;

Nắm rõ kiến thức cơ bản kinh doanh ngành giao nhận vận tải, hiểu biết về mô hình kinh doanh giao nhận vận tải;

Có kiến thức về ngành Forwarder, hiểu rõ luật liên quan đến quản lý thị trường của quốc gia và địa phương, quy định và các chế độ quản lý của nội bộ công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TOPASIA LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng với năng lực + phụ cấp;

Thưởng lễ/Tết/sinh nhật, lương tháng 13;

Xét tăng lương định kỳ hàng năm;

Chế độ bảo hiểm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPASIA LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin