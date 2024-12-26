Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Trường Quốc tế TIS
- Hồ Chí Minh: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động tuyển sinh/ chăm sóc khách hàng.
Kiểm soát việc tư vấn, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của phụ huynh học sinh (PHHS), đáp ứng nhanh các dịch vụ giáo dục theo nhu cầu của PHHS
Điều phối, làm việc với các phòng ban để giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng
Là cầu nối đảm bảo vận hành trôi chảy hoạt động chăm sóc cá thể cho học sinh
Quản lý danh sách học sinh đăng ký các dịch vụ
Phụ trách việc tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng qua mạng xã hội hoặc trực tiếp
Kiểm soát/thiết lập hồ sơ theo dõi học sinh theo yêu cầu của Nhà trường
Đào tạo nhân sự và cải thiện quy trình làm việc
Tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ
Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 – 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục, hoặc kinh nghiệm quản lý tư vấn tuyển sinh/ chăm sóc khách hàng ở các ngành dịch vụ chuyên nghiệp khác
Có khả năng kết nối đối tác tuyển sinh
Có khả năng tối ưu soạn thảo văn bản
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hợp lý
Có khả năng điều hành và quản lý đội nhóm
Có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và hợp lý
Đưa ra ý kiến, đề xuất để cải thiện quy trình làm việc, chất lượng và dịch vụ của Trường
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
Tại Trường Quốc tế TIS Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép 12 ngày/ năm theo Quy định + được nghỉ hưởng lương ngày Nhà giáo 20/11
Du lịch và khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Chăm sóc bữa sáng và trưa dinh dưỡng tại trường
Được đào tạo chương trình huấn luyện kỹ năng trong công việc
Được làm việc trong môi trường thân thiện, nhân văn và chuyên nghiệp
Gói chăm sóc sức khỏe PTI dành cho CBQL hoặc GVNV có thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc tế TIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
