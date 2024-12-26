Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động tuyển sinh/ chăm sóc khách hàng.

Chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động tuyển sinh/ chăm sóc khách hàng.

Kiểm soát việc tư vấn, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của phụ huynh học sinh (PHHS), đáp ứng nhanh các dịch vụ giáo dục theo nhu cầu của PHHS

Điều phối, làm việc với các phòng ban để giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng

Là cầu nối đảm bảo vận hành trôi chảy hoạt động chăm sóc cá thể cho học sinh

Quản lý danh sách học sinh đăng ký các dịch vụ

Phụ trách việc tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng qua mạng xã hội hoặc trực tiếp

Kiểm soát/thiết lập hồ sơ theo dõi học sinh theo yêu cầu của Nhà trường

Đào tạo nhân sự và cải thiện quy trình làm việc

Tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ

Các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Cử nhân các ngành quan hệ công chúng, quản trị kinh doanh, báo chí hoặc các ngành liên quan khác

Từ 3 – 5 năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục, hoặc kinh nghiệm quản lý tư vấn tuyển sinh/ chăm sóc khách hàng ở các ngành dịch vụ chuyên nghiệp khác

Có khả năng kết nối đối tác tuyển sinh

Có khả năng tối ưu soạn thảo văn bản

Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hợp lý

Có khả năng điều hành và quản lý đội nhóm

Có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt và hợp lý

Đưa ra ý kiến, đề xuất để cải thiện quy trình làm việc, chất lượng và dịch vụ của Trường

Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế

Quyền Lợi

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Nghỉ phép 12 ngày/ năm theo Quy định + được nghỉ hưởng lương ngày Nhà giáo 20/11

Du lịch và khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chăm sóc bữa sáng và trưa dinh dưỡng tại trường

Được đào tạo chương trình huấn luyện kỹ năng trong công việc

Được làm việc trong môi trường thân thiện, nhân văn và chuyên nghiệp

Gói chăm sóc sức khỏe PTI dành cho CBQL hoặc GVNV có thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển

