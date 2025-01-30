Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 30/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1

- 2, tòa QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Sản phẩm: Onschool - Giải pháp đào tạo Cử nhân trực tuyến.
– Phát triển dịch vụ:
Xây dựng và triển khai các dự án, phát triển dự án, tổ chức hoạt động đào tạo, phân công công việc giúp đội ngũ có đủ kỹ năng thực hiện tư vấn định hướng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học viên/sinh viên trong suốt quá trình học tập.
Thực hiện phân tích dữ liệu khách hàng, đánh giá hiệu quả của các hoạt động; đề xuất các cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ học tập.
– Giải quyết vấn đề:
Xử lý các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng (học viên sinh viên) một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Tham gia vào các dự án cải tiến quy trình, sản phẩm của công ty.
– Quản lý đội ngũ:
Tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên, đánh giá hiệu suất công việc, xây dựng kế hoạch phát triển cho từng nhân viên.
Phân công công việc, theo dõi tiến độ và đảm bảo hoàn thành mục tiêu, tiêu chuẩn chất lượng.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm: 1990 – 1998.
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc quản lý đào tạo trực tuyến hoặc vận hành chương trình đào tạo cụ thể.
Có ít nhất 1 năm ở vị trí từ trưởng nhóm (team leader) với nhóm có quy mô từ 5 nhân sự trở lên.
Có hiểu biết về hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt là đào tạo trực tuyến.
Kỹ năng thao tác và xử lý dữ liệu.
Kỹ năng ứng dụng công nghệ: thành thạo sử dụng Ms Office, Google Suite, sử dụng các công cụ và nền tảng học tập trực tuyến.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 20.000.000 – 50.000.000 VNĐ/tháng:
Lương cứng theo level: từ 15.000.000 – 33.000.000 VNĐ/tháng
Lương KPI theo kết quả công việc, trung bình từ 7.500.000 VNĐ – 50.000.000 VNĐ/quý.
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng.
Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,...
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

