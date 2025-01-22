Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vietbills làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vietbills
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vietbills

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vietbills

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật lịch tàu của các hãng tàu, vendor, nhà xe...
- Kiếm tra giá và các yêu cầu của Sales với hãng tàu, theo dõi các yêu cầu để có trả lời sớm từ đại lý.
- Lấy booking từ hãng tàu, coloader, vendor.
- Giải thích/làm rõ giá đã cung cấp cho sales để tránh sai sót.
- Báo cáo các trường hợp đặc biệt / trouble
- Kiểm tra thông tin vận đơn với agent và khách hàng của sales
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong trường hợp có vấn đề xảy ra đối với lô hàng đang handle
- Tiến hành các công việc liên quan đến chứng từ cho các lô hàng xuất nhập
- Phối hợp với phòng kế toán để hoàn tất lô hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm từ 3 năm vị trí tương đương
-Giao tiếp tiếng Anh khá;
-Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Trung;
-Ham học hỏi và có khả năng học và thích ứng nhanh;
-Chủ động, linh hoạt, cẩn thận và có trách nhiệm cao

Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vietbills Thì Được Hưởng Những Gì

Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam;
-Thưởng các dịp lễ Tết, sinh nhật...
-Du lịch nghỉ mát hằng năm.
-Môi trường làm việc thoải mái, năng động;
-Có cơ hội thăng tiến và phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vietbills

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vietbills

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vietbills

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1A, tổ 12, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

