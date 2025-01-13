Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
- Hồ Chí Minh: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đảm nhiệm công tác quản lý, chỉ đạo, lập kế hoạch đối với toàn bộ hoạt động của phòng theo mục tiêu và chiến lược đề ra.
- Kiểm soát các rủi ro liên quan đến hoạt động của nghiệp vụ giao dịch chứng khoán.
- Phân công nhiệm vụ, phân quyền sử dụng phần mềm giao dịch chứng khoán cho các Nhân viên để đáp ứng nhu cầu công việc đạt hiệu quả cao.
- Đề xuất các biện pháp, phương án phát triển nghiệp vụ giao dịch chứng khoán phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.
- Giải đáp thắc mắc của Nhà đầu tư/ Khách hàng liên quan đến giao dịch chứng khoán.
- Báo cáo hoạt động của phòng, các báo cáo định kỳ theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước.
- Đảm nhiệm công tác quản lý, chỉ đạo, lập kế hoạch hoạt động của nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán, quản lý sổ cổ đông.
- Xây dựng và triển khai các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đảm bảo tiếp nhận và xử lý hiệu quả các phản hồi, khiếu nại.
- Đại diện công ty gửi thông báo đến khách hàng qua các kênh sms/email/tổng đài.
- Kiểm soát các rủi ro liên quan đến hoạt động của nghiệp vụ lưu ký như: chuyển khoản, thực hiện quyền, cầm cố…và báo cáo định kỳ theo quy định.
- Tham gia test/ thử nghiệm hệ thống theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và của công ty.
- Đề xuất xây dựng, kiểm soát, cải tiến quy trình, chính sách, biểu mẫu cần thiết cho dịch vụ lưu ký chứng khoán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta
