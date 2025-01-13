Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Beta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Đảm nhiệm công tác quản lý, chỉ đạo, lập kế hoạch đối với toàn bộ hoạt động của phòng theo mục tiêu và chiến lược đề ra.

- Kiểm soát các rủi ro liên quan đến hoạt động của nghiệp vụ giao dịch chứng khoán.

- Phân công nhiệm vụ, phân quyền sử dụng phần mềm giao dịch chứng khoán cho các Nhân viên để đáp ứng nhu cầu công việc đạt hiệu quả cao.

- Đề xuất các biện pháp, phương án phát triển nghiệp vụ giao dịch chứng khoán phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty.

- Giải đáp thắc mắc của Nhà đầu tư/ Khách hàng liên quan đến giao dịch chứng khoán.

- Báo cáo hoạt động của phòng, các báo cáo định kỳ theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Đảm nhiệm công tác quản lý, chỉ đạo, lập kế hoạch hoạt động của nghiệp vụ Lưu ký chứng khoán, quản lý sổ cổ đông.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch chăm sóc khách hàng, đảm bảo tiếp nhận và xử lý hiệu quả các phản hồi, khiếu nại.

- Đại diện công ty gửi thông báo đến khách hàng qua các kênh sms/email/tổng đài.

- Kiểm soát các rủi ro liên quan đến hoạt động của nghiệp vụ lưu ký như: chuyển khoản, thực hiện quyền, cầm cố…và báo cáo định kỳ theo quy định.

- Tham gia test/ thử nghiệm hệ thống theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và của công ty.

- Đề xuất xây dựng, kiểm soát, cải tiến quy trình, chính sách, biểu mẫu cần thiết cho dịch vụ lưu ký chứng khoán.