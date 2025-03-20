Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 222 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.
Quản lý, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên tư vấn, đảm bảo nhân viên có đủ kỹ năng và kiến thức cần thiết.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của thẩm mỹ viện, tiếp nhận và xử lý phản hồi khách hàng nhanh chóng, chuyên nghiệp.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng VIP, khách hàng thân thiết.
Phối hợp với bộ phận marketing triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi, tri ân khách hàng.
Thiết lập quy trình tiếp nhận, xử lý khiếu nại khách hàng, đảm bảo tỷ lệ phản hồi nhanh và chính xác.
Theo dõi, đánh giá và lập báo cáo định kỳ về hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng.
Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.
Trình độ:
Kỹ năng cần có: Thành thạo MS Office, Phần mềm quản lý công việc, Tiếng Anh giao tiếp và phần mềm CRM.
Kỹ năng cần có:
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, ưu tiên ngành thẩm mỹ, làm đẹp, spa.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và quản lý đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
Có tư duy dịch vụ, khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Phù hợp với kinh nghiệm và năng lực.
Thưởng doanh số Theo kết quả thực hiện chiến dịch và mức độ đóng góp vào doanh thu của công ty.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép, và các phúc lợi khác theo chính sách công ty và luật quy định.
Môi trường chuyên nghiệp, tiếp cận các công nghệ làm đẹp hiện đại.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ.
Hưởng các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 222-224 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

