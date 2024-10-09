Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn thảo, lưu trữ Hợp đồng, hồ sơ, văn bản, giấy tờ pháp lý liên quan.
- Tiếp nhận và trả lời các thắc mắc về chất lượng dịch vụ, phí dịch vụ, vấn đề phát sinh và thông tin khác.
- Theo dõi, tổng hợp, ghi nhận, thu phí các thông tin liên quan đến Hồ sơ phát sinh.
- Giám sát và thúc đẩy tiến độ hoàn thành dịch vụ đúng hạn, và ghi nhận thời gian trễ.
- Phối hợp với các Bộ phận khác các công việc liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học
- Nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Ưu tiên có kinh nghiệm 3 năm trở lên.
-Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng chịu được áp lực.
-Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thưởng lễ tết, Hiếu hỷ
- BHXH theo luật Lao động
- Team building, du lịch hàng năm, review lương định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

