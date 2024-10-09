Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn thảo, lưu trữ Hợp đồng, hồ sơ, văn bản, giấy tờ pháp lý liên quan.

- Tiếp nhận và trả lời các thắc mắc về chất lượng dịch vụ, phí dịch vụ, vấn đề phát sinh và thông tin khác.

- Theo dõi, tổng hợp, ghi nhận, thu phí các thông tin liên quan đến Hồ sơ phát sinh.

- Giám sát và thúc đẩy tiến độ hoàn thành dịch vụ đúng hạn, và ghi nhận thời gian trễ.

- Phối hợp với các Bộ phận khác các công việc liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học

- Nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Ưu tiên có kinh nghiệm 3 năm trở lên.

-Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng chịu được áp lực.

-Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thưởng lễ tết, Hiếu hỷ

- BHXH theo luật Lao động

- Team building, du lịch hàng năm, review lương định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUY HOẠCH VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ SBA

