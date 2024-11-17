Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
- Hồ Chí Minh: 43/15 Đường 38, P.An Khánh, Tp.Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
2. Quản trị công tác hành chính bao gồm:
- Quản lý công tác văn thư lưu trữ, tài liệu quy trình, lễ tân
- Quản lý hoạt động mua sắm, cấp phát tài sản, cung cấp các dịch vụ hành chính
- Quản lý, đảm bảo cơ sở vật chất tòa nhà, duy trì tiêu chuẩn 5S toàn công ty
- Quản lý an ninh trật tự, an toàn lao động
- Xây dựng định mức chi phí và kiểm soát các hoạt động hành chính các phòng ban
- Xây dựng và thực hiện các quy trình, quy định, mẫu biểu về quản trị hành chính
- Phối hợp, làm việc với các bộ phận liên quan trong các hoạt động văn hóa, sự kiện của Công ty
- Làm việc với các cơ quan chức năng.
3. Quản trị nhân sự phòng ban:
- Xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, định biên nhân sự
- Quản lý, phân công, đào tạo và giám sát thực hiện công việc
Xây dựng kênh Tiktok truyền thông cho công ty
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết cách xác lập chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển
bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
- Quản lý rủi ro, xử lý tình huống tốt
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý:
- Khả năng lập kế hoạch, giám sát tiến trình thực hiện tốt
- Kỹ năng ra quyết định
- Kỹ năng ủy quyền và giao nhiệm vụ
- Khả năng điều hành nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời giɑn, quản lý công việc
Tác phong/ yêu cầu khác:
- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.
Khác: Ưu tiên biết xây dựng kênh Tiktok để truyền thông nội bộ
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì
sách Bảo hiểm khác.
- Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt
động vui chơi giải trí...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI