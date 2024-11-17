Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 Đường 38, P.An Khánh, Tp.Thủ Đức, Quận 2

2. Quản trị công tác hành chính bao gồm:

- Quản lý công tác văn thư lưu trữ, tài liệu quy trình, lễ tân

- Quản lý hoạt động mua sắm, cấp phát tài sản, cung cấp các dịch vụ hành chính

- Quản lý, đảm bảo cơ sở vật chất tòa nhà, duy trì tiêu chuẩn 5S toàn công ty

- Quản lý an ninh trật tự, an toàn lao động

- Xây dựng định mức chi phí và kiểm soát các hoạt động hành chính các phòng ban

- Xây dựng và thực hiện các quy trình, quy định, mẫu biểu về quản trị hành chính

- Phối hợp, làm việc với các bộ phận liên quan trong các hoạt động văn hóa, sự kiện của Công ty

- Làm việc với các cơ quan chức năng.

3. Quản trị nhân sự phòng ban:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, định biên nhân sự

- Quản lý, phân công, đào tạo và giám sát thực hiện công việc

Xây dựng kênh Tiktok truyền thông cho công ty

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng làm việc:

- Biết cách xác lập chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển

bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.

- Quản lý rủi ro, xử lý tình huống tốt

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Kỹ năng quản lý:

- Khả năng lập kế hoạch, giám sát tiến trình thực hiện tốt

- Kỹ năng ra quyết định

- Kỹ năng ủy quyền và giao nhiệm vụ

- Khả năng điều hành nhóm tốt

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời giɑn, quản lý công việc

Tác phong/ yêu cầu khác:

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Khác: Ưu tiên biết xây dựng kênh Tiktok để truyền thông nội bộ

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính

sách Bảo hiểm khác.

- Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt

động vui chơi giải trí...

