Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
- Thanh Hóa: 360 Trần Phú, P. Ba Đình, TP Thanh Hoá
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán
Lập kế hoạch tài chính và ngân sách cho công ty
Giám sát và đảm bảo việc ghi chép sổ sách kế toán chính xác và tuân thủ quy định
Chuẩn bị và phân tích các báo cáo tài chính định kỳ
Quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn của công ty
Thực hiện quyết toán thuế và chuẩn bị các báo cáo thuế theo quy định
Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề tài chính, kế toán
Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và tài chính
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Kinh nghiệm hệ thống chuỗi
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Kỹ năng phân tích tổng hợp và phân tích tài chính xuất sắc
Am hiểu sâu sắc về kế toán tài chính và quy trình kế toán
Kiến thức vững vàng về quyết toán thuế và lập báo cáo thuế
Khả năng tư vấn tài chính kế toán cho ban lãnh đạo
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chịu được áp lực công việc cao
Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
