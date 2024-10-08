Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 360 Trần Phú, P. Ba Đình, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán Lập kế hoạch tài chính và ngân sách cho công ty Giám sát và đảm bảo việc ghi chép sổ sách kế toán chính xác và tuân thủ quy định Chuẩn bị và phân tích các báo cáo tài chính định kỳ Quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn của công ty Thực hiện quyết toán thuế và chuẩn bị các báo cáo thuế theo quy định Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề tài chính, kế toán Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và tài chính Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán

Lập kế hoạch tài chính và ngân sách cho công ty

Giám sát và đảm bảo việc ghi chép sổ sách kế toán chính xác và tuân thủ quy định

Chuẩn bị và phân tích các báo cáo tài chính định kỳ

Quản lý dòng tiền và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn của công ty

Thực hiện quyết toán thuế và chuẩn bị các báo cáo thuế theo quy định

Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề tài chính, kế toán

Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và tài chính

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan Có chứng chỉ kế toán trưởng Kinh nghiệm hệ thống chuỗi Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả Kỹ năng phân tích tổng hợp và phân tích tài chính xuất sắc Am hiểu sâu sắc về kế toán tài chính và quy trình kế toán Kiến thức vững vàng về quyết toán thuế và lập báo cáo thuế Khả năng tư vấn tài chính kế toán cho ban lãnh đạo Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả Chịu được áp lực công việc cao

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Có chứng chỉ kế toán trưởng

Kinh nghiệm hệ thống chuỗi

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo tốt

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Kỹ năng phân tích tổng hợp và phân tích tài chính xuất sắc

Am hiểu sâu sắc về kế toán tài chính và quy trình kế toán

Kiến thức vững vàng về quyết toán thuế và lập báo cáo thuế

Khả năng tư vấn tài chính kế toán cho ban lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Mức lương cạnh tranh tương xứng với năng lực và trách nhiệm

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin