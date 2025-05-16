Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH JUNA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: phường Trúc Lâm, Nghi Sơn, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc

Tiếp đón và phục vụ khách hàng tại nhà hàng, khách sạn.

Giới thiệu các dịch vụ của Khách sạn,

Tìm kiếm khách hàng tiếp năng, ký hợp đồng với các đối tác.

Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng.

Triển khai các chiến lược kinh doanh, marketing theo phân công của GM.

Đảm bảo chất lượng phục vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực phục vụ nhà hàng, khách sạn.

Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, phục vụ khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc cao trong môi trường năng động.

Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm.

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Giao tiếp trôi chảy tiếng Anh (trung hoặc nhật)

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm, ( có thể thương lượng khi đến phỏng vấn).

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty.

Chế độ thưởng lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

