Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VDN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lương cứng (thỏa thuận), thưởng doanh số theo tháng, thưởng theo năm - Tham gia BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định. - Miễn phí các khóa học tại Trung tâm - Tham gia các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ. - Môi trường làm việc trẻ, năng động, lành mạnh. - Tham gia team building; nghỉ lễ, tết ... theo quy định của Nhà nước, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược bán hàng để đạt được mục tiêu doanh thu.

- Đào tạo, hướng dẫn và giám sát đội ngũ nhân viên tư vấn tuyển sinh.

- Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và đề xuất các biện pháp cải thiện.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với học viên và phụ huynh.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến học viên và phụ huynh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Tư vấn và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập tại trung tâm.

- Thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng để đưa ra các chiến lược tiếp cận hiệu quả.

- Đảm bảo tính bảo mật và chính xác của dữ liệu khách hàng.

- Sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa các chiến dịch marketing và bán hàng.

- Đặt ra chỉ tiêu KPI cho đội ngũ và đảm bảo các chỉ tiêu này được hoàn thành.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ đạt được KPI hàng tuần/tháng/quý.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh hoặc bán hàng.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian hiệu quả.

Thời gian làm việc xoay ca:

Từ Thứ 2- Chủ nhật, 8 tiếng/ngày, nghỉ 1 ngày/tuần

- Ca sáng: 8:00 - 11:30

- Ca chiều: 13:30 - 18:00

- Ca tối: 17:30 - 21:00

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VDN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VDN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.