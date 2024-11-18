Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 602/39/11 Điện Biên Phủ, P. 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành phòng kinh doanh của công ty;

Xây dựng quy trình hoạt động, kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh do công ty đề ra;

Trực tiếp điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh và tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả;

Xây dựng chính sách giá cả và thiết lập chính sách marketing, trình Ban giám đốc phê duyệt;

Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thuộc khối kinh tế như Ngoại thương, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing, Logistic hoặc các ngành liên quan.

Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi.

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Giao tiếp tiếng Anh tốt.

Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.

Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.

Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm

Có năng lực sáng tạo, đổi mới.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho lạnh, chiếu xạ hoặc các lĩnh vực liên quan đến giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương/ thu nhập hấp dẫn: bao gồm lương cứng + thưởng theo kết quả kinh doanh

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động

Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại

Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.

Phụ cấp: Ăn trưa tại Công ty

Chính sách tham quan nghỉ mát hàng năm, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết đầy đủ.

Có xe đưa đón từ văn phòng tại Tp HCM lên Nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin