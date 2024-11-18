Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
- Đồng Nai: 602/39/11 Điện Biên Phủ, P. 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành phòng kinh doanh của công ty;
Xây dựng quy trình hoạt động, kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh do công ty đề ra;
Trực tiếp điều hành và quản lý mọi hoạt động kinh doanh và tiếp thị của Công ty một cách hiệu quả;
Xây dựng chính sách giá cả và thiết lập chính sách marketing, trình Ban giám đốc phê duyệt;
Xây dựng, phát triển và duy trì hệ thống khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi.
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
Giao tiếp tiếng Anh tốt.
Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý
Kỹ năng phân tích thị trường, lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.
Kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt.
Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm
Có năng lực sáng tạo, đổi mới.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho lạnh, chiếu xạ hoặc các lĩnh vực liên quan đến giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động
Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại
Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.
Phụ cấp: Ăn trưa tại Công ty
Chính sách tham quan nghỉ mát hàng năm, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết đầy đủ.
Có xe đưa đón từ văn phòng tại Tp HCM lên Nhà máy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
