Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 51, Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

-Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, phát triển kinh doanh

- Tổ chức, hoạch định , phát triển đội ngũ kinh doanh, đào tạo, quản lý nhân viên phòng để đạt được mục tiêu doanh số.

- Xây dựng, phát triển chiến lược MKT, thu hút khách hàng, định hướng nhu cầu của khách hàng và tăng trưởng doanh số

- Tiếp cận, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi bán sản phẩm của công ty.

- Chủ động khai thác thêm cơ sở dữ liệu khách hàng thu thập được từ các nguồn bên ngoài hệ thống để tăng lượng khách hàng cho công ty.

- Quản lý các hoạt động PR, MKT, trên các kênh mạng xã hội

- Phối hợp thực hiện các bước tư vấn và chốt sản phẩm với khách hàng

theo đúng quy định của công ty.

- Trực tiếp giám sát, theo dõi hiệu quả, đưa ra điều chỉnh để về đích nhanh hơn

- Hoàn thành KPI hàng tháng/năm theo yêu cầu vị trí kinh doanh, phối hợp Ban lãnh đạo để xác định hướng đi cho công ty

- Xây dựng chiến lược để đảm bảo mục tiêu, giữ được lợi thế cạnh tranh trên thị trường

- Tổ chức, quản lý, đề xuất, đồng thời tiếp nhận và xử lý khiếu nại từ khách hàng để tối ưu chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

- Lập báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

- Thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ( tưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, tài chính, Marketing,...)

- Có kinh nghiệm Trưởng nhóm KD/ TPKD từ 3 năm trở lên

- Tối thiểu 3 năm quản lý kinh nghiệm quản lý đội sales từ 10 người trở lên

- Ưu tiên kinh nghiệm sales nhiều lĩnh vực (công ty nhiều ngành hàng)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 18tr-30tr + lương KPI thưởng (tháng/quý/năm/...)

- Thu nhập hấp dẫn, Thưởng tết Âm lịch,

- Được hưởng đầy đủ chế độ theo Luật Lao động

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

- Được đào tạo liên tục để cải thiện nâng cao các kỹ năng,

- Được làm việc trực tiếp với CEO và đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm của công ty;

- Tham ra các hoạt động tập thể, tham ra các hoạt động thể thao hàng tuần.

- Được đi du lịch hàng năm.

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn GĐKD, Phó TGĐ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI

