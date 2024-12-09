Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Điều hành, quản lý kinh doanh mảng thiết bị vệ sinh; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPIs.
Tham mưu xây dựng và riển khai kế hoạch, chính sách bán hàng ngắn và dài hạn.
Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ cạnh tranh.
Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho từng vị trí cấp dưới, đôn đốc, giám sát kinh doanh để mở rộng độ phủ thị trường.
Xây dựng và thực thi các chính sách bán hàng như: hỗ trợ giá, chiết khấu, chương trình khuyến mãi.
Huấn luyện, đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên;
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật.
Nhanh nhẹn, nắm bắt thị trường tốt.
Có khả năng làm việc với các kiến trúc sư, nhà thầu, chủ đầu tư.
Có khả năng quản lý

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội phát triển, được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, cơ hội nâng cao thu nhập;
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp công việc + Thưởng theo chất lượng công việc + Thưởng theo chính sách bán hàng (bình quân lương hiện tại 30 triệu)
Thưởng lương tháng 13
Được đóng BHXH theo quy chế của công ty
Phúc lợi : Theo Chính sách Phúc lợi của Công ty đã được ban hành
Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO KHÁNH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngách 88/99, phố Trần Quý Cáp, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

