Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 84A Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Nghiên cứu thị trường; Đánh giá sản phẩm theo từng phân khúc thị trường từ đó xác định các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Phối hợp với phòng marketing xây dựng các chiến lược quảng bá sản phẩm, xây dựng các chương trình khuyến mãi, trưng bày cũng như các chương trình pháy triển thị trường, nhận diện hình ảnh tại các điểm bán hàng.

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh doanh nghiệp đặt ra (mở rộng thị trường, tăng doanh số,...)

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sale

Gặp gỡ các đối tác, khách hàng tiềm tăng để chào mơi về sản phẩm/dịch vụ của công ty. Tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng hợp tác

Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

Quản lý công nợ của Đối tác và các Đại lý đảm bảo không vượt quá tiến độ thanh toán.

Lên kế hoạch, chỉ tiêu và các tiêu chuẩn cho đội ngũ nhân viên kinh doanh. Phân bổ mục tiêu đồng thời đốc thục, tạo động lực cho nhân viên kinh doanh nhằm đặt các mục tiêu đề ra.

Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Ban Lãnh đạo.

Tuyển dụng, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

Tốt nghiệp: Đại học

Giới Tính: Nam/Nữ

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu các sản phẩm liên quan (tôn thép, sắt thép,...)

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Chịu được áp lực công việc,

Sẵn sàng đi công tác

Trung thực, trách nhiệm, hợp tác, chủ động.

Có ý thức, tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Gắn bó lâu dài với Công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN THÉP VIỆT PHÁP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : thu nhập tốt cạnh tranh với thị trường, Hoa hồng hấp dẫn, cơ hội phát triển nghề nghiệp cao, chính sách cổ phần công ty.

Thưởng tháng 13 - thưởng kết quả kinh doanh năm

Chế độ thưởng, quà tặng phong phú và hấp dẫn vào các ngày Lễ, Tết: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Lễ 30/4 - 01/5, Lễ Quốc Khánh 02/9, ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ VN 20/10, Tết Trung thu, Quốc tế Thiếu Nhi 01/6,...

Phụ cấp xăng xe, điện thoại dành cho một số vị trí đặc thù

Được 1 ngày nghỉ phép/ 1 tháng;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.

Chương trình du lịch nghỉ dưỡng, teambuilding hàng năm; chế độ thăm hỏi ốm đau, Hiếu, Hỷ; CBCNV sinh con.

Hưởng đầy đủ chế độ công tác phí và các loại phụ cấp khi đi công tác; hoặc được sắp xếp xe đưa đón, chỗ ăn, nghỉ đầy đủ.

Làm việc cùng đội ngũ nhân sự tài năng, chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm.

Môi trường thân thiện, luôn hỗ trợ, tôn trọng và hợp tác.

