Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH - XNK Thuận Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Quản lý và điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh.

- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc gặp gỡ, tư vấn, đàm phán ký kết - hợp đồng với khách hàng.

- Đảm bảo hoàn thành mục tiêu doanh số công ty đề ra.

- Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng kinh doanh

- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc kinh doanh về tình hình hoạt động của phòng kinh doanh

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu thị trường, khả năng phân tích và xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, đàm phán và thuyết phục;

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng,

Kỹ năng tìm và khai thác thông tin khách hàng;

Có thể đi công tác (trong và ngoài tỉnh)

Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty

Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm ;

Phụ cấp công tác và chuyên cần;

Nghỉ hàng tuần và lễ tết theo luật lao động Việt Nam.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn ;

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH - XNK Thuận Phát

