Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12 LK 4, 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh sản phẩm/dịch vụ thương mại điện tử.
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt đẹp và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng phát triển của thương mại điện tử.
Thực hiện các hoạt động marketing online để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Cập nhật kiến thức và kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Nắm vững các kênh bán hàng online và các công cụ marketing online.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng phân tích số liệu và báo cáo tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, sáng tạo.
Thành thạo tin học văn phòng.

Quyền Lợi

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HI1

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 LK4, 90 Nguyễn Tuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

