Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Triển khai hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Website, Facebook...). Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số.
- Phụ trách tổng thể các chiến dịch quảng cáo website, cửa hàng trên sàn TMĐT, marketing online, khuyến mại ... bao gồm viết bài quảng cáo chương trình và chuẩn bị tài liệu hoạt động, v.v.;
- Phối hợp với các bộ phận khác xây dựng chính sách, quy trình, thủ tục bán hàng trực tuyến, kho bãi, kế hoạch giao hàng.
- Đề xuất với Ban lãnh đạo các chính sách bán hàng, chính sách giá bán, chương trình khuyến mại phù hợp theo từng thời điểm.
- Thiết lập mục tiêu doanh số hàng tháng và xây dựng kế hoạch hoàn thành mục tiêu; thiết lập tỷ lệ chi phí quảng cáo trên doanh số; tối ưu và cải thiện các thiếu sót.
- Quản lý hoạt động bán hàng, setup các chương trình khuyến mại theo tháng, theo chương trình của sàn.
- Lập báo cáo, phân tích hàng hóa, phân tích các chỉ số E-commerce, lên kế hoạch chiến lược phát triển toàn diện, lâu dài.
- Các công việc theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, truyền thông, marketing....
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử.
- Liên tục cập nhật các xu hướng về online marketing và công cụ đo lường.
- Kỹ năng quản lý thời gian tốt, biết cách sắp xếp công việc để đạt được hiệu quả cao.
- Kỹ năng giao tiếp, thấu hiểu tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần khởi nghiệp.
- Tư duy logic tốt, nhạy cảm với số liệu.
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý mục tiêu tốt.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập hấp dẫn: 12-15tr (thỏa thuận theo năng lực). Lương tháng thứ 13.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6; thứ 7 làm cách tuần.
- Được xem xét tăng lương định kỳ.
- Thưởng lễ tết , thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động có cơ hội thăng tiến phát triển.
- Được tham quan, nghỉ mát trong và ngoài nước
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MYAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 96 phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

