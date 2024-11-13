Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3 ngõ 2 Tô Hiến Thành, Phúc La, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Quản lý, vận hành fanpage Facebook
- Quản lý, chăm sóc khách hàng FB
- Tìm kiếm, chăm sóc tập khách hàng - đối tác tiềm năng
- Tư vấn, báo giá, chốt đơn với khách hàng - đối tác
- Phân tích thị trường - khách hàng
- Lên kế hoạch content đăng bài facebook phát triển kênh, thu hút Khách hàng
- Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh/video phù hợp theo content
Sản phầm về: Tinh dầu, nước hoa thơm phòng, xịt thơm phòng, sáp thơm,...
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nữ, sinh viên năm 2,3
- Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành kênh facebook
- Hiểu biết về chạy ads trên facebook
- Biết thiết kế trên canva cơ bản
- Đề cao tinh thần chủ động, chăm chỉ, tư duy phân tích
- Hiểu biết cơ bản về bán hàng, có tinh thần học hỏi cao
- Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành kênh facebook
- Hiểu biết về chạy ads trên facebook
- Biết thiết kế trên canva cơ bản
- Đề cao tinh thần chủ động, chăm chỉ, tư duy phân tích
- Hiểu biết cơ bản về bán hàng, có tinh thần học hỏi cao
Tại Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 2,5m + Lương hoa hồng doanh thu
-
- Mức thu nhập trung bình từ 3tr - 5tr/tháng
- Được đào tạo công việc
- Hỗ trợ xoay ca linh hoạt - phù hợp với các bạn đang đi học hoặc làm thêm
-
- Mức thu nhập trung bình từ 3tr - 5tr/tháng
- Được đào tạo công việc
- Hỗ trợ xoay ca linh hoạt - phù hợp với các bạn đang đi học hoặc làm thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI