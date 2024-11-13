Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3 ngõ 2 Tô Hiến Thành, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Quản lý, vận hành fanpage Facebook

- Quản lý, chăm sóc khách hàng FB

- Tìm kiếm, chăm sóc tập khách hàng - đối tác tiềm năng

- Tư vấn, báo giá, chốt đơn với khách hàng - đối tác

- Phân tích thị trường - khách hàng

- Lên kế hoạch content đăng bài facebook phát triển kênh, thu hút Khách hàng

- Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh/video phù hợp theo content

Sản phầm về: Tinh dầu, nước hoa thơm phòng, xịt thơm phòng, sáp thơm,...

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ, sinh viên năm 2,3

- Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành kênh facebook

- Hiểu biết về chạy ads trên facebook

- Biết thiết kế trên canva cơ bản

- Đề cao tinh thần chủ động, chăm chỉ, tư duy phân tích

- Hiểu biết cơ bản về bán hàng, có tinh thần học hỏi cao

Tại Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 2,5m + Lương hoa hồng doanh thu

-

- Mức thu nhập trung bình từ 3tr - 5tr/tháng

- Được đào tạo công việc

- Hỗ trợ xoay ca linh hoạt - phù hợp với các bạn đang đi học hoặc làm thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sáp Thơm Và Tinh Dầu Nước Hoa CLOU

