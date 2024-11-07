Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xác định, xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển doanh thu nhóm hàng phụ trách trên trang Thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok ...

Lên kế hoạch, kịch bản và livestream trên các nền tảng TMĐT

Xây dựng chương trình khuyến mãi, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng qua kênh online, đề xuất các hoạt động hỗ trợ Marketing nhằm thúc đẩy doanh số

Tư vấn về sản phẩm và giải đáp mọi thắc mắc, yêu cầu của khách hàng trên các hệ thống trực tuyến.

Kiểm tra tồn kho, giá bán, chương trình khuyến mãi cho sản phẩm, nhóm hàng phụ trách

Bám sát và theo dõi đơn đến khi hoàn thiện

Giải đáp thắc mắc của khách hàng trên các nền TMĐT

Báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ưu tiên chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Quản trị Thương mại điện tử, ...

Có 1 năm Kinh nghiệm vị trí tương đương

Có kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục tốt

Ưu tiên các bạn có thể livestream trên các sàn TMĐT

Biết sắp xếp, bao quát công việc. Quản lý thời gian làm việc tốt.

Chăm chỉ, nhiệt tình, có mục tiêu rõ ràng, chịu được áp lực cao

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000đ – 12.000.000đ/tháng ++ (bao gồm Lương Cứng 7.000.000đ – 9.000.000đ+ Phụ cấp ăn 730.000đ/tháng + PC máy tính 300.000đ/tháng + % doanh số)

- Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ

- Nghỉ lễ tết theo quy định

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin