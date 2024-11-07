Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Xác định, xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển doanh thu nhóm hàng phụ trách trên trang Thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok ...
Lên kế hoạch, kịch bản và livestream trên các nền tảng TMĐT
Xây dựng chương trình khuyến mãi, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng qua kênh online, đề xuất các hoạt động hỗ trợ Marketing nhằm thúc đẩy doanh số
Tư vấn về sản phẩm và giải đáp mọi thắc mắc, yêu cầu của khách hàng trên các hệ thống trực tuyến.
Kiểm tra tồn kho, giá bán, chương trình khuyến mãi cho sản phẩm, nhóm hàng phụ trách
Bám sát và theo dõi đơn đến khi hoàn thiện
Giải đáp thắc mắc của khách hàng trên các nền TMĐT
Báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm Kinh nghiệm vị trí tương đương
Có kỹ năng lắng nghe, giao tiếp, thuyết phục tốt
Ưu tiên các bạn có thể livestream trên các sàn TMĐT
Biết sắp xếp, bao quát công việc. Quản lý thời gian làm việc tốt.
Chăm chỉ, nhiệt tình, có mục tiêu rõ ràng, chịu được áp lực cao
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ
- Nghỉ lễ tết theo quy định
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
