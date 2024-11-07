Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
- Hà Nội: Tòa nhà Lữ Gia, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng các giải pháp công nghệ
Liên hệ tệp khách hàng Công ty hỗ trợ để tư vấn bán hàng
Phân tích, tìm kiếm tệp khách hàng kinh doanh online và offline trên sàn TMĐT/MXH
Phát triển, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng
Thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng (online hoặc offline)
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ
Chăm sóc khách hàng sau bán
Hoàn thành các công việc được giao
Tính chất công việc: Sale Online tại văn phòng
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo doanh số bán hàng và các phần thưởng contest thi đua hấp dẫn.
Được đào tạo về kỹ năng bán hàng online và kiến thức sản phẩm, lĩnh vực xu hướng TMĐT
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện, đồng nghiệp GenZ hỗ trợ nhiệt tình.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ,..
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Tham gia Bảo hiểm Sapo Care của công ty, các gói khám sức khỏe,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
