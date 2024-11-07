Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lữ Gia, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng các giải pháp công nghệ

Liên hệ tệp khách hàng Công ty hỗ trợ để tư vấn bán hàng

Phân tích, tìm kiếm tệp khách hàng kinh doanh online và offline trên sàn TMĐT/MXH

Phát triển, mở rộng tệp khách hàng tiềm năng

Thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng (online hoặc offline)

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ

Chăm sóc khách hàng sau bán

Hoàn thành các công việc được giao

Tính chất công việc: Sale Online tại văn phòng

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6-13M (xét tăng lương 3 tháng/ lần) + Hoa hồng lũy tiến từ 5% - 30% + Thưởng triển khai ( dựa trên đầu số khách ký được) + hoa hồng thiết bị phần cứng 5-8% + Phụ cấp đi lại. Thu nhập từ 9 - 25, cơ chế hiệu suất hấp dẫn, KHÔNG CHẶN TRẦN.

Thưởng theo doanh số bán hàng và các phần thưởng contest thi đua hấp dẫn.

Được đào tạo về kỹ năng bán hàng online và kiến thức sản phẩm, lĩnh vực xu hướng TMĐT

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện, đồng nghiệp GenZ hỗ trợ nhiệt tình.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ,..

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Tham gia Bảo hiểm Sapo Care của công ty, các gói khám sức khỏe,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

