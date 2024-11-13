Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Kết nối trực tiếp giữa công ty với khách hàng có hoạt động kinh doanh kinh doanh ở tất cả các ngành nghề, đang có nhu cầu hoặc gặp vấn đề trong việc phát triển kênh marketing online
- Giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ marketing của Nhanh.
- Mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, duy trì tốt mối quan hệ với hệ thống khách hàng hiện có của công ty, doanh nghiệp. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có sự hiểu biết về Marketing sàn thương mại điện tử hiện nay
- Tự tin với kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm
- Chăm chỉ, kiên trì và chủ động học tập
- Có xe máy và laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 6.000.000 - 10.000.000 / tháng (gồm lương cứng, % hoa hồng, thưởng vượt chỉ tiêu), lương tháng thứ 13
6.000.000 - 10.000.000 / tháng
- Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính
- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thương mại điện tử và các kỹ năng mềm
- Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể
- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng

Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa PVI Tower, Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

