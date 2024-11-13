Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Kết nối trực tiếp giữa công ty với khách hàng có hoạt động kinh doanh kinh doanh ở tất cả các ngành nghề, đang có nhu cầu hoặc gặp vấn đề trong việc phát triển kênh marketing online

- Giới thiệu cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ marketing của Nhanh.

- Mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng, duy trì tốt mối quan hệ với hệ thống khách hàng hiện có của công ty, doanh nghiệp. Chăm sóc khách hàng theo chính sách của công ty.

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có sự hiểu biết về Marketing sàn thương mại điện tử hiện nay

- Tự tin với kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm

- Chăm chỉ, kiên trì và chủ động học tập

- Có xe máy và laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 6.000.000 - 10.000.000 / tháng (gồm lương cứng, % hoa hồng, thưởng vượt chỉ tiêu), lương tháng thứ 13

- Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính

- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước

- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thương mại điện tử và các kỹ năng mềm

- Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể

- Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nhanh.vn - Phần mềm Quản lý bán hàng

