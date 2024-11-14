Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về hoạt động của các Kênh thương mại điện tử (TMĐT).

- Xây dựng kế hoạch vận hành, giải pháp phát triển và kiểm soát các kênh bán hàng trên các nền tảng do công ty sở hữu (Website, Facebook, ...) và trên các nền tảng TMĐT khác, đặc biệt là các gian hàng chính thức trên Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok.

- Xây dựng kế hoạch và giám sát đánh giá việc thực hiện hiệu quả các chiến dịch quảng cáo trên toàn bộ các sàn TMĐT, Website, Fanpage nhằm tối ưu hóa lưu lượng truy cập và doanh số chuyển đổi trên cơ sở kiểm soát chi phí trong định mức phù hợp

- Quản lý, giám sát hoạt động và hiệu quả chung của team sale online nhằm đảm bảo việc thực hiện chỉ tiêu doanh số cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng

- Nghiên cứu đối thủ, xu hướng thị trường và các đối tác liên quan để kịp thời đưa ra, thực thi các giải pháp hành động phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và tối ưu nguồn lực hiện có. Chủ động đề xuất và tăng cường các giải pháp đầu tư, mở rộng nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng tốc, phát triển.

- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ team để thực hiện thành công, hiệu quả các mục tiêu kinh doanh

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong công ty để thống nhất chính sách, quy trình vận hành cũng như triển khai chương trình để đạt mục tiêu gia tăng doanh số, phát triển thương hiệu.

- Thực hiện các báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động theo tuần/tháng/quý/năm

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Thương mại điện tử, Marketing và các chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm Trưởng phòng, Trưởng bộ phận Kinh doanh Online, Marketing các Công ty về thương mại bán lẻ, thời trang.

- Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu

- Khả năng kiểm soát thời gian và công việc.

- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực (Trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp), Lương cứng + Thưởng KPI + Thưởng doanh số , các khoản thưởng năm, theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc

- Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân

- Lộ trình phát triển thăng tiến rõ ràng, có cơ hội phát triển lên các vị trí Giám đốc

- Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

- Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng trong mảng Thương mại về thời trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

