Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Kinh doanh sàn thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT5 – Lô B6, KĐT Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp Livestream trên các kênh để giới thiệu và bán các sản phẩm về dược mỹ phẩm
Phối hợp thực hiện lên kịch bản, ghi hình và quay video Livestream
Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng, giá bán, CTKM, bỏ sản phẩm vào giỏ hay đặt hàng, chia sẻ, bình luận, lấy mã giảm giá, xem danh sách sản phẩm
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tự tin trước ống kính
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, giao tiếp lưu loát
Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên salesadmin, nhân viên kinh doanh....
Được đào tạo kỹ năng livetream, bán hàng online.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận + doanh số
Fulltime/ca (3h/ca): 8h -11h; 15h - 18h, 19h - 22h
Fulltime/ca (3h/ca):
Lương: 5tr/ca/tháng + %doanh số(fulltime hỗ trợ ăn ca)
Môi trường làm việc trẻ trung, linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT5 – Lô B6, KĐT Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

