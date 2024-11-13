Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT5 – Lô B6, KĐT Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp Livestream trên các kênh để giới thiệu và bán các sản phẩm về dược mỹ phẩm

Phối hợp thực hiện lên kịch bản, ghi hình và quay video Livestream

Hướng dẫn, giải đáp, trả lời khách về tính năng, giá bán, CTKM, bỏ sản phẩm vào giỏ hay đặt hàng, chia sẻ, bình luận, lấy mã giảm giá, xem danh sách sản phẩm

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

Tự tin trước ống kính

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, giao tiếp lưu loát

Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên salesadmin, nhân viên kinh doanh....

Được đào tạo kỹ năng livetream, bán hàng online.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận + doanh số

Fulltime/ca (3h/ca): 8h -11h; 15h - 18h, 19h - 22h

Fulltime/ca (3h/ca):

Lương: 5tr/ca/tháng + %doanh số(fulltime hỗ trợ ăn ca)

Môi trường làm việc trẻ trung, linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.