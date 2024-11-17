Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh sàn thương mại điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh sàn thương mại điện tử Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển học viên cho các khóa học Coaching: xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, tiếp cận khách hàng, tư vấn khóa học.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng có nhu cầu vận hành shop: Xác định đối tượng khách hàng, tiếp cận và tư vấn dịch vụ.
Chăm sóc khách hàng cũ, quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Theo dõi và báo cáo công việc.
Phối hợp với các phòng ban liên quan.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales, CSKH, kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo hoặc tư vấn kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
Tinh thần làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-15tr
Tham gia: Du lịch, team building, liên hoan Year end party;
Được trang bị máy tính làm việc khi lên nhân viên chính thức
Chính sách: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, ...
Văn hóa học tập được đào tạo thường xuyên trực tiếp từ Leader là Shopee Captain trong quá trình làm việc: full quy trình vận hành sàn.
Các khoản thưởng chung, ngày Lễ, Tết;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
