Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHXH + Gói bảo hiểm sức khỏe SPCcare, khám sức khỏe định kỳ, du lịch, kick - off nhóm, thưởng Lễ Tết, teambuilding, tham gia các CLB nội bộ (Bóng đá, Yoga, Zumba),... và rất nhiều các chính sách, chế độ phúc lợi hấp dẫn khác từ Công ty., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh

Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thức đẩy hoạt động kinh doanh

Quản lý và điều hành, giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh

Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng

Đàm phán, ký kết các hợp đồng. Đảm bảo chỉ tiêu doanh số đề ra

Chịu trách nhiệm báo cáo trước giám đốc về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành Kinh tế, Thương mại và CNTT

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc vị trí Trưởng kinh doanh khu vực trở lên

Am hiểu về hoạt động Marketing và bán hàng trong lĩnh vực CNTT

Hiểu biết kỹ thuật về sản phẩm phần cứng tin học và có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT là một lợi thế

Có khả năng độc lập, triển khai, theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh theo định kỳ và dài hạn

Có khả năng tổng hợp, phân tích thị trường, thuyết trình tốt và đưa ra các kế hoạch phát triển sản phẩm

Có khả năng thu hút, tổ chức, quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên

Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả

Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác

Có tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 25 - 35 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN Pro Company

