Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 975 Giải Phóng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, mục tiêu bán hàng cho team kinh doanh (B2B, B2C, OTA).

Đào tạo kỹ năng sale cho cả team, giám sát quy trình sale được thực hiện nghiêm chỉnh

Quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và đưa ra các giải pháp cải thiện.

Quản lý data và phân chia cho từng nhân sự, giám sát team tư vấn khách hàng, upsale

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Xử lý các vấn đề, sự cố, phàn nàn của khách hàng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh trong ngành du lịch.

Có hiểu biết sâu rộng về thị trường du lịch quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và huấn luyện đội ngũ.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch kinh doanh.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm.

Biết sử dụng tiếng Anh thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BEKA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 20-25 triệu + thưởng, Tổng thu nhập đến 30 triệu ++/tháng, thưởng doanh số, KPI rõ ràng – xứng đáng với năng lực và kết quả (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch thường xuyên.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

