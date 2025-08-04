Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ XUẤT NHẬP KHẤU ĐẠI PHƯỚC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực logistics (FCL, LCL, air cargo, express, warehouse...).

- Tìm kiếm, tiếp cận và khai thác khách hàng mới thông qua các kênh: gọi điện, email, gặp mặt trực tiếp, tham gia sự kiện ngành.

- Tư vấn giải pháp dịch vụ logistics phù hợp, xây dựng phương án vận chuyển tối ưu và giá cạnh tranh cho khách hàng.

- Đàm phán, thương lượng hợp đồng, giá cả và điều khoản dịch vụ với khách hàng.

- Theo dõi, giám sát đơn hàng, phối hợp với bộ phận operations, chứng từ, chăm sóc khách hàng để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng cam kết.

- Xử lý các vấn đề phát sinh, phản hồi khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược kinh doanh theo mục tiêu doanh số được giao.

- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, thiết lập KPI và đánh giá hiệu suất làm việc.

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành logistics để đề xuất các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ cho Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Logistics, Ngoại thương, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales Logistics hoặc các ngành liên quan (Forwarder, Vận tải quốc tế, Express, Kho vận...).

Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm quản lý đội nhóm kinh doanh là một lợi thế lớn.

Kỹ năng chuyên môn:

Am hiểu sâu về dịch vụ logistics quốc tế, đặc biệt là vận tải Trung Quốc

Có mạng lưới khách hàng hoặc đối tác logistics là lợi thế.

Thành thạo kỹ năng đàm phán, chốt sales, xử lý phản hồi khách hàng.

Biết sử dụng phần mềm CRM, Excel, PowerPoint phục vụ công việc.

Kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán xuất sắc.

Khả năng lãnh đạo, quản lý và tạo động lực cho đội nhóm.

Tư duy chiến lược, linh hoạt và nhạy bén với thị trường.

Ngoại ngữ:

Biết thêm tiếng Trung là lợi thế

Quyền Lợi

