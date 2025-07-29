Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN TOMECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 53 Nguyễn Xiển, Phường Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kinh doanh – kỹ thuật dịch vụ,

+ Chăm sóc và bán hàng các sản phẩm: Quạt cỡ lớn, quạt đặc biệt, chuyên dụng,

+ Phụ trách hợp đồng và triển khai dịch vụ kỹ thuật tại hiện trường; dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu,

+ Triển khai dịch vụ bảo hành các sản phẩm TOMECO,

- Lập và triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh mảng dịch vụ theo mục tiêu của Công ty, điều hành thực hiện, báo cáo định kỳ, đột xuát;

- Chăm sóc và phát triển thị trường quan hệ khách hàng,

- Tổ chức hoạt động marketing, CRM, chăm sóc khách hàng, thúc đẩy hình ảnh thương hiệu TOMECO.

- Quản lý đội ngũ kinh doanh kỹ thuật dịch vụ: tuyển dụng, đào tạo, phát triển đội ngũ, đánh giá KPI, tạo động lực và truyền cảm hứng.

- Tối ưu hiệu quả kinh doanh:

+ Đàm phán hợp đồng, lập dự toán, phối hợp các bên liên quan đảm bảo tiến độ và chất lượng đơn hàng,

+ Theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đơn hàng, tối ưu chi phí theo ngân sách, đề xuất cải tiến để tối ưu lợi nhuận.

+ Giám sát tuân thủ và cải tiến quy trình kinh doanh dịch vụ, chăm sóc sau bán hàng

- Quản trị rủi ro: nhận diện, đánh giá, lập kế hoạch quản lý, theo dõi và xử lý rủi ro.

Yêu Cầu Công Việc

Thạc sỹ/Đại học chuyên ngành liên quan: Kỹ thuật, cơ khí, .. đam mê kinh doanh,

Hiểu biết sâu về các sản phẩm công nghiệp (quạt công nghiệp, động cơ …), thang máy, điện lạnh, xử lý môi trường (lọc, hút bụi …

Kiến thức về quản trị kinh doanh, Hiểu biết về thủ tục đấu thầu & Các luật định liên quan đến công tác đấu thầu

Có kỹ năng: Lập kế hoạch, chiến lược, quản lý dự án, quản lý rủi ro, chăm sóc khách hàng, quản lý cảm xúc, XD và phát triển các mối quan hệ, đào tạo huấn luyện nhân viên,

Am hiểu rõ về định hướng, chiến lược phát triển và các quy định, chính sách của công ty.

Tư duy và thái độ tích cực hướng đến kết quả, giao tiếp tốt, hoạt ngôn,.

Biết lái xe,

Kinh nghiệm:

+ Từ 3 năm trở lên làm vị trí tương đương hoặc TP Kinh doanh các DN lĩnh vực Kỹ thuật, Cơ điện lạnh, PCCC, máy xây dựng tương tự TOMECO, có quan hệ tốt với các Nhà máy Xi măng, Gạch, Thép …

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN TOMECO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + kết quả kinh doanh (up to 40M)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo và học hỏi phát triển các kỹ năng,

Được trang bị các thiết bị, công cụ làm việc phù hợp với tính chất công việc

Được nghỉ Phép, Lễ, Tết, theo pháp định

Đóng BHXH, thưởng các ngày lễ, tết, lương tháng 13, sinh nhật.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được tham gia các hoạt động sự kiện chung, Nghỉ mát, sinh nhật công ty, cá nhân …;

