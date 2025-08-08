Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT RATRACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 95 - 97 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh tiếp thị khác nhau (trực tiếp, gián tiếp, online...).

Tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại.

Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, tăng doanh số bán hàng.

Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh định kỳ.

Tham gia các hoạt động đào tạo, cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng bán hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Nắm bắt nhanh các xu hướng du lịch mới.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Trung thực, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) là một lợi thế.

Khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT RATRACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng doanh số theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT RATRACO

