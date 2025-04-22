Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tổng Công Ty CP Bưu Chính Viettel làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 25 - 30 Triệu

• Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc chi nhánh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Phòng.

• Phụ trách tổ chức triển khai toàn bộ hoạt động của Phòng.

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh dịch vụ Logistics xuyên biên giới ( dịch vụ thông quan, vận chuyển, lưu kho,cho thuê văn phòng, kho bãi...), chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả doanh số đã đặt ra.

• Đảm bảo mục tiêu doanh thu và phát triển nhân sự theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên. Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên.

• Tổng hợp các báo cáo, đưa ra các hướng khắc phục, cải tiến kịp thời.

• Quản trị rủi ro về các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh.

• Thực hiện các công tác khác do CBQL trực tiếp sắp xếp.

• Xây dựng kênh bán, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, kích thích tăng trưởng doanh thu.

• Chủ trì công tác nghiên cứu thị trường, triển khai các chương trình marketing, truyền thông,...

• Phát triển, tìm kiếm khách hàng, chăm sóc và gìn giữ khách hàng

• Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh về các nghiệp vụ liên quan.